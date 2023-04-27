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正德看好今年獲利 有望一季比一季好

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

正德（2641）看好新船加入效益，今年每季都有1艘新船加入，下半年還有兩艘輕便型的散裝船要加入，新船為節能船舶毛利率相對好，將進一步推升獲利向上攀升，隨著新船加入挹注，今年的獲利也有望一季比一季好。

正德表示，擴大營運規模，截至目前為止，正德船隊達到16艘，今(112)年3及4月如期交付由日本新來島造船株式會社所打造第一及第二艘環保節能新船，分別與日本及加拿大租家簽訂5年長約，3月及4月起認列收入，其餘2艘新節能船將陸續於下半年加入營運，隨著符合IMO最新環保節能規定的船舶加入，租金比舊船好，毛利率也相對高，公司船隊競爭優勢將可進一步提升。

正德進一步指出，以期租(TC)之營運模式並未受到散裝航運之不景氣，今年是脫胎換骨的一年，原有較小型及中古船均已在去年高價時處分，目前逐季交付之環保節能新船將有助於正德營運逐季加強擴大船隊規模，並維持合理穩定之利潤。

展望今年，全球散裝航運在過去二、三年內新造船舶訂單偏低，加上船舶效能指數（EEXI）及營運碳強度指標（CII）兩大碳排環保新規已於2023年1月1日起正式實施，後續可能造成市場船舶降速，導致運力供給缺口增加，歐盟已決議於2024年對進出歐盟水域的船舶課征碳稅，這些措施會逐漸提高老船營運成本及加快淘汰。業界直言，散裝航運主要看大陸市場，去年大陸進口鋼材、糧食、煤炭同步下滑，隨著大陸全國到地方兩會確立拚經濟方針，相關煤鐵礦、穀物補庫存效應，有利散裝航運。

環保 造船

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