張國煒開炮航廈不應以聯盟分配 學者：通盤考量才不會空間閒置

星宇航空董事長張國煒在桃機風光舉行完首航洛杉磯的剪綵儀式後，在飛往洛杉磯的途中於機上開炮，認為桃機建設速度緩慢，同時也首度以企業經營者身分表態桃機第三航廈的分配不應採「一航廈一聯盟」方式規劃，再度引發熱議。航空學者指出，不論用「聯盟」或「航線」來分配航廈都有其優缺點，最務實的方式應是整體通盤考量，計算各家航空公司的使用率狀況後再來分配，才不會造成航廈空間的閒置。

有關第三航廈完工後，航空公司該如何進駐分配問題，早在去年就已吵得沸沸揚揚，華航企業工會多次赴桃機抗議，要求採「一航廈一聯盟」方式規劃，相關分配競逐也早在各國籍航空公司間私下角力多時，張國煒則是首度以航空公司董事長身分表達公司立場，強調台灣因航空公司聯盟流量不均，「一航廈一聯盟」在台灣不成立。

事實上，當初在規劃第三航廈時，機場公司一度是以「一航廈一聯盟」方式規劃，不過因時空變遷，有新的國籍航空業者加入，因此機場公司重新通盤檢討，近期規劃方向則改為以「航線」分配為原則，讓華航、長榮、星宇都能進駐。目前相關方案尚未定案，桃機公司也持續與航空公司研商中，未來也將擬定第三航廈的使用費率。

針對爭議再起，成大交管系副教授戴佐敏指出，航廈分配以航線或聯盟來區分各有其優缺點，其中若以航線來區分，未來可能會有當航線有變更時，航空公司櫃台位置無法隨意更動的風險，畢竟航空公司進駐航廈以後，要再搬移都是大工程。

不過戴佐敏說，雖然「一航廈一聯盟」規劃對旅客來說可能比較方便，但實務上也要視該機場所服務航空公司的營運規劃、空間運用來整體規劃考量。她直白說的，目前國籍航空中，華航屬於天合聯盟，長榮則是星空聯盟，星宇則未加入任何航空聯盟，以營運的角度來說，當然不希望自己的公司沒有占到好資源，所以張國煒會主張不要使用「一航廈一聯盟」的方式來分配航廈，並不難理解。

戴認為，星宇應該提出未來的航線、機隊規劃，提供給桃機公司參考，就未來的發展藍圖來爭取在桃機航廈內較好的空間與資源。

中華科技大學航空運輸管理學研究所教授陳盛山則表示，不必執著思考航廈分配要用「聯盟」或是「航線」，基本上，兩種思考方式都有利有弊，桃機公司反而應該就一、二、三航廈來整體思考未來的空間運用，同時就各航空公司的營運規劃、時間帶、機隊數及轉機的樣態來計算登機門、登機坪等使用率。此外，每一航廈也應該預留三分之一的彈性空間提供給外籍航司，畢竟旅客轉機的樣態很多元，可能轉往不同地區，或是轉搭不同航空公司班機等。

陳盛山說，以整體、宏觀的角度來思考航廈分配，基本上才能更有效解決航廈分配問題，也不易造成資源閒置。最新的航廈各家航空公司都想進駐是必然，桃機公司也可利用租金手段來調控，就航空公司立場來說，屆時也可視自己公司運作狀況、需求，評估租金成本等多重考量下，再來決定要進駐、使用哪個航廈對公司是最好的。