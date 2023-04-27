台灣虎航再出招！澳門航線北中南7月全面復飛復航價單程799元起

因應澳門特區政府宣布自4月1日起全面開放大陸、香港、台灣以及外國旅客入境防疫措施，即日起入境澳門無需出示任何新冠病毒檢測證明。台灣虎航（6757）也於今(27)日宣布將於今年夏天全面復飛桃園-澳門、台中-澳門、高雄-澳門航線，並推出單程未稅799元的復航價。

台灣虎航歡迎民眾再次前往澳門感受宜古宜今的城市魅力。距離台灣僅90分鐘航程的澳門，不僅以絢爛發達的博彩娛樂為人所熟知，其以大三巴為主延伸的歷史街區，包括20多座歷史建築，更被列入世界文化遺產；漫步其中，可以感受澳門悠遠豐沛的文化氣息，深受國內外旅客的歡迎。

台灣虎航深耕澳門航線多年，在疫情尚未爆發前已提供從桃園、台中、高雄直飛澳門的服務，由於航線搭配最多元，成為許多民眾往來澳門的首選航空公司。此次配合疫後首度全面復航，推出復飛優惠價單程未稅799元起，銷售時間自2023年4月27日上午10:00起至2023年4月28日晚間23:59，搭乘日期為2023年7月1日起至2023年10月28日止。

台灣虎航為台灣第一也是唯一的低成本航空，目前共飛航日本、韓國、澳門、泰國、菲律賓及越南等地區，更是飛航日本、韓國最多航點的國籍航空，提供民眾最豐富多元的飛航選擇。