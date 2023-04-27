AI模特兒取代真人 衣服賣得掉？服飾老闆這麼說

官網上超可愛的模特兒，竟都是AI非真人？這樣的衣服你想買嗎？國內服飾TeeStyle負責人Makoto，當初因吳淡如繪圖事件，引起AI算圖興趣，隨後為自己販賣服飾引進AI模特兒。但實際上消費者反應是喜歡或排斥？請聽他的第一手經驗談。

進入服飾設計品牌TeeStyle的官方網站，在首頁橫幅上輪播著4位模特兒穿著品牌產品的宣傳素材。妝髮精緻、姿勢各異，光影也顯得自然，和其他宣傳照的唯一不同之處在於，這些模特兒全是AI生成。

因為吳淡如開始研究算圖，創立生成式AI論壇

2005年時創業，先是專攻手機配件市場，後來跨足服飾銷售領域，畢業於復興商工的TeeStyle負責人Makoto表示，自家服飾業務主要有Kuso文字T-Shirt以及插畫家合作兩種，所以自己並沒有在第一時間就接觸生成式AI。

回想研究Midjourney和Stable Diffusion的契機，Makoto說，起因是作家吳淡如。今年2月，吳淡如因為將算圖成品稱為「電腦繪圖」引發爭議。當時Makoto在臉書上替吳淡如緩頰，呼籲人們應和新科技共處，引來插畫家反彈，他的帳號也被檢舉後停用。

「帳號被停用之後，想說為什麼事情變那麼大？開始研究相關工具。」見識到生成式AI的熱門程度，Makoto和學長Ascent共同創立討論區「AI 絕對領域」，與大眾分享創立生成式AI相關的教學文章與算圖成品，這也成了他將算圖應用在服飾業務的契機。

無庫存的接單生產，成為AI模特兒應用場景

因為自家業務走的是快速汰舊換新、接單後再生產的無庫存路線，對Makoto來說，這和AI模特兒先天就很契合。「以前進棚去拍，可能一次就要花4到5萬，找攝影師、妝髮、模特兒，又要租棚，要拍上百套衣服才划算，」然而，準備大量服飾等同累積庫存，若銷售不理想就會成為滯銷品，難以控管風險。使用AI模特兒再後製圖案，能夠降低庫存壓力。

曾經自己下場擔任模特兒，負責廣告行銷與商品管理業務的Ping表示，公司的商品數量很多，且以週為單位上架新品，「圖案現在有3、400種，就算有真人實拍，也不可能有所有（宣傳照），」因此先前的廣告都採單純的去背商品圖。考慮到呈現上太過單調，她希望嘗試有模特兒的情境，因此她向Makoto詢問，是否能把AI模特兒用作廣告素材。

圖／曾自行下場擔任模特兒的Ping表示，廣告主要是輪播單純的商品圖，因為太過單一，她希望加上模特兒。Makoto提供

在AI討論區中，Makoto認識了在遊戲公司擔任企劃的謝釋航，對算圖有熱情也有研究。因此，Makoto索性請謝釋航幫忙製作AI模特兒素材。

只是實際執行下來，生成的圖案想要商用沒有那麼容易。

放首頁橫幅、社群打廣告，他的AI模特兒已上線

生成AI模特兒哪裡最容易出問題？Makoto隨口就舉出4個注意事項：頭髮不能遮蔽、要能夠突顯圖案、無法採用太側面的角度、模仿擺拍的姿勢不構多變等，都不行，因為要直接面對消費者，重點在於實用性，就算生成的模特兒華麗而耀眼，只要有任何一點不符，就無法派上用場。

除了模特兒的外觀，服飾細節的合理性也是挑戰。只要發現問題，都只能忍痛刪除再來。

圖／這些都是無法使用的瑕疵素材。Makoto提供素材、曾子軒合成

最後，還是仰賴有設計師基底的Makoto和溝通師謝釋航密切配合，不斷細緻修整才完成。

Makoto特別提到，因為擔心生成的模特兒與真人太過相似，可能有肖像權問題，決定採用介於二次元風格（泛指ACG文化）與真人之間的模特兒，既不用顧慮與現實世界的臉孔重複，也可以吸引對新技術感到好奇的顧客。

圖／Makoto在拿到AI生成的模特兒素材後，有時候會隨機出現奇怪的圖案和文字，要先用人工的方式修掉，再加上自家設計的圖案，目前這點還無法自動化完成。Makoto提供

將AI模特兒投入廣告宣傳後，Ping表示，點擊率明顯較平常高，「廣告還有留言與分享，之前都沒有這麼熱絡。」只是，聞風而至者有許多其實只是對新技術好奇，沒有明顯提升轉換率，因此在廣告上線4、5天後，決定將廣告暫時關閉；社群素材因為吸引目光，又沒有燒錢問題，因此選擇保留。

從TeeStyle的經驗來看，AI模特兒革命，應該尚未全面成功。Ping坦承，大部分的人還是較難接受AI模特兒，她表示之後使用時會減少臉部呈現，把重點放在衣服上。Makoto則認為，真人模特兒還是不可取代，例如流行品牌找當紅女團男團、運動品牌請球星代言等，但無力負擔棚拍預算的初創小品牌，就可以透過AI模特兒測試，降低前期投入生產的風險。

如此說來，真人模特兒被全面取代的時間點還沒到，「誰知道AI是不是又一個曇花一現的元宇宙？」Makoto說，但無論他的提問是否成真，他已經做好準備，乘勢攀上最新的浪頭。

圖／Makoto展示單純的商品圖（左）與AI模特兒宣傳圖（右）。曾子軒攝

（本文出自2023.4.27《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）