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中國大陸不動產統一登記 資誠提醒台商注意資產配置

經濟日報／ 記者陳姿穎／台北即時報導

中國大陸自然資源部部長王廣華近日(25日)在成都召開的《全國自然資源和不動產確權登記工作會議》上宣布，全面落實不動產統一登記。引來廣大討論未來中國大陸是否會開徵房產稅。

其實早在2013年中國大陸國務院已決定建立不動產統一登記機構，整合登記機構、登記帳簿、登記依據與資訊平台；2018年實現不動產資訊全國聯網；2022年實現共享不動產登記資訊給稅局；2023年將所有房源聯網。這次的聯網統一登記，是在盤點全國的房屋、土地、池塘、草場等之後，全面上網掌握房源。

資誠聯合會計師事務所兩岸商務與稅務服務會計師徐丞毅表示，新稅項(例如：房產稅、遺贈稅)開徵，都須得由行政機關草擬法案，經立法機關(中國人大或常委)通過。雖然2022年討論全國開徵房產稅的聲音很大，且已有上海與重慶的試點，但考量當前開徵成效不彰，加上中國大陸房市仍疲靡，短期不太可能開徵房產稅。但政府有更完整的房源掌握，確實也可為房產稅開徵建立更完整的稅基。

徐丞毅說明，房產稅是針對持有不動產的期間所開徵的稅，與交易環節的契稅、所得稅不同。主要用意在增加買房人持有房屋成本，抑制炒房。目前上海試點的房產稅因稅基太狹隘(上海本地戶口只對第二套房徵收)、徵稅稅率過低(約0.4%~1.2%的交易價格)，對於地方政府的稅收貢獻有限，因此目前還無法有效推廣到全國。但未來若有較完整的稅基，政府對於徵稅率也有共識，將來屋主的持有成本恐增加。

徐丞毅提醒持有中國大陸多套房產的台商，應注意資產配置與未來潛在的稅務影響。考量地緣政治影響，中國大陸對於外籍人士持有不動產、轉讓的外匯管制態度可能趨嚴，且按照台灣稅法規定，轉讓中國大陸房地產的所得仍屬於台灣來源所得，個人須繳納最高40%的綜合所得稅，因此如何確保資金完整匯出以及兩岸稅務合規就成為重要議題。

另外，對於有些台商因一線城市的限購規範，請他人代持，在未來若缺乏具法律效益的代持協議支持下，一旦被有心人士侵占恐求償無門。最後，對於台商持有的產權未完整登記，有違建、產權漏未登記、欠缺政府文件等情況，也建議積極尋求專家解決，以免相關權益受損。

台商 上海

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