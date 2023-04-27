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貨櫃輪北美線長約價格高於現貨價 長榮、陽明今年獲利依舊可期

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

全球貨櫃輪5月北美線的合約價要完成換約，物流業界根據北美知名物流業保底的合約價格推估，今年北線平均簽的長約價格約從2000美元起跳，比現在的市場現貨價格最少好2成，今年3月31日最低價1148美元漲幅達72%。法人推估，以目前的合約價格計算，長榮（2603）、陽明海運（2609）的獲利依舊可期。

時序接近5月，北美線合約要陸續完成換約，據了解，遠東-美西大型物流業者的保底合約價格每40呎櫃約1500美元，也代表所有的合約價格要從這個數字往上開始談，依各家客戶、物流業者的貨櫃量不同，推估合理的合約價格從2000美元起跳，比現在的市場現貨價格最少好2成，比今年最低價1148美元漲幅達72%。

而且最近一周的波羅的海貨櫃運價指數(Freightos Baltic Index)，亞洲-美西飆升71%，每40呎櫃來到1,725美元，亞洲-美東運價近一周上漲16%，每40呎櫃來到2,510比去年；至於亞-歐運價每40呎櫃約1,410，平盤附近。

國內的海運業者分析，FBX這個指數的變化，反應4月船公司喊出GRI運價不是只有口水，而是已開始順利調漲，這也代表運價最差的時間已經過去，運價也開始回到合理的水準；業界也不諱言的表示，現在什麼成本都漲，從環保節能船造價攀升，到各種運送的人事、報關等成本都同步上揚，低運價的時代已經過去。

從長榮、陽明、萬海3月的營收表現也可以看出來，自去年下半年運價崩跌以來，營收也急速下滑，3月營收已出現新變化，陽明、萬海是連續8個營收都是月減情況下，3月首度出現月增，長榮海運連續7個月營收下滑，3月開始恢復正成長。

營收 陽明海運

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