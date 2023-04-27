長程線載客率逾八成 航空股帶量強攻 長榮航盤中漲逾3%

受惠疫後解封及國內政策利多，航空股回神，其中亞航近日跨入無人機產業，股價跳空上攻漲停，表現相當強勢，而航空雙雄載客率達80%，股價跌深反彈，長榮航（2618）表現亮眼，盤中漲幅逾3.7%，華航盤中漲幅也有逾2%的表現。

亞航與天空飛行科技公司合作，進駐亞洲無人機AI創新應用研發中心，亞航表示目標是讓天空飛行科技公司的無人機AL-100及AL-200完成驗證，在亞太地區飛行，並行銷國際；亞航已準備在民雄航太園區設置工廠生產無人機。

亞航3月營收4.65億元，月增40.38%，年增26.66%，第一季營收11.09億元，年增27.62%；亞航今日股價跳空攻上漲停26.95元。

長榮航平均載客率達八成，其中歐、美長程線的需求非常旺，平均載客率達到九成，且貨運部分長榮航表示隨著北美線恢復、大陸解封後各種高檔民生物資需求量增加，推升航空貨運需求回升，航空貨運的需求量激增。

長榮航3月營收163.6億元，年增52.2%，寫下2019年暑假旺季後的新高，也是史上第三高，第一季營收 444.26 億元，年增 47.64%，創疫情來單季高點。長榮航今日股價表現亮眼，盤中漲幅近4%。

華航近期亞洲區間航線載客率約85%，積極增班當中，6月的航班數跟去年12月相比，亞洲成長率達72%，北美成長48%、歐洲成長28%；另外，華航也是國內飛澳洲航線航班最多的業者，載客也是近九成。