快訊

赴緬採訪番紅花革命遭槍殺！日本記者長井健司「死前拍攝畫面」公布

張國煒批台灣不夠重視觀光、落後星國太多 觀光局回應了

校產保衛戰！專輔學校轉型突圍 南向招生扭轉退場命運

北台灣Q1推案年減2成 專家：利空不只平均地權

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
資料來源／住展雜誌
資料來源／住展雜誌

住展雜誌統計北台灣今年Q1新成屋、預售屋推案，扣除商辦、廠辦建案，則北台灣今年Q1住宅推案量僅2,316億元，年減675億元、年減幅約22％。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，目前業者多將新案進場時間壓在Q2，推估是下半年有總統大選利空。從內政部表示將推動「虛坪改革方案」的動向來看，房地產市場所受到的政策干擾，並不會止於《平均地權條例》修法實施。

台北市今年Q1住宅推案量約767億元，較去年增加約3％。相對於去年同期推案多位在蛋白區如北投，今年以蛋黃區大安區推案量較大，不過大安區作為高房價代表區域，在打房聲浪不斷的現在，業者銷售態度普遍較為低調。

新北市Q1住宅推案量約590億元，年減近五成，各區中僅土城因有指標案進場，推案量超過百億，案量第二高為淡水，三重因指標案延後進場，案量僅排第三。至於推案量吊車尾的區域，為汐止和蘆洲。

桃園市Q1住宅推案量約498億，年減幅約24.09％，各區中以大園、桃園、八德推案量較高，三區案量皆落在百億元左右，推案量較低區域為蘆竹、龍潭、楊梅和新屋。

新竹地區Q1住宅推案量約395億元，年增幅約16％，為北台灣住宅推案量年增幅最高的地區。推案量首位為竹北，東區則因關埔重劃區預售建案開始銷售，躍升為Q1新竹地區推案量第二大的區域。

宜蘭地區今年Q1住宅推案量約64億元，比去年同期增長2％。至於有捷運題材的基隆，今年首季推案掛蛋，當前市場以消化舊案為主。

示意圖／住展雜誌提供
示意圖／住展雜誌提供

建案 重劃區

延伸閱讀

簡舒培表態爭取大安區立委 苗博雅喊整合大綠小綠推最強人選

最強營養小金礦！專家推薦早上一顆Zespri奇異果更健康

專家：每周全美約10萬人感染新冠 近期仍可能急速變化

散步驚見「無頭鱷魚」趴沙灘休息 近看發現沒了呼吸..專家揭真兇：不是猛獸

相關新聞

張國煒批台灣不夠重視觀光 觀光局：絕非不重視 落後星國是業者看法

星宇航空26日展開台北–洛杉磯航線，由董事長張國煒領軍執飛，他今在機上提到，各國積極發展觀光，台灣不夠重視觀光，發展速度...

星宇K粉轉黑粉 張國煒：不是為了那些人活 星宇也不是為了那些人開

星宇航空（2646）董事長張國煒以敢說、敢作及個人魅力，吸引不少人成為「K粉」、「星宇粉」，但因之前星宇頭等艙遭受負評，...

欣羨長榮有它？張國煒：我只有遺產啊 還不見得拿得到

星宇航空積極展望北美航點布局，有媒體問及，長榮家族企業資源豐沛，董事長張國煒開玩笑說，海運有龐大後勤資源，「我只有遺產啊...

拚綠色競爭力 宏英工業領跑塑膠地磚碳足跡標章

當氣候變遷成了整個地球最巨大的威脅之一，未來企業的競爭力，不在規模，也不在價格，而是積極的減碳作為。

北台灣Q1推案年減2成 專家：利空不只平均地權

住展雜誌統計北台灣今年Q1新成屋、預售屋推案，扣除商辦、廠辦建案，則北台灣今年Q1住宅推案量僅2,316億元，年減675...

星宇航空辦增資 張家二哥會否參加張國煒這樣說

因應機隊擴增及累積虧損超過資本額一半，星宇航空正辦理現金增資中，由於長榮集團創辦人張榮發二子張國明在之前星宇增資時有認股...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦