北台灣Q1推案年減2成 專家：利空不只平均地權

住展雜誌統計北台灣今年Q1新成屋、預售屋推案，扣除商辦、廠辦建案，則北台灣今年Q1住宅推案量僅2,316億元，年減675億元、年減幅約22％。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，目前業者多將新案進場時間壓在Q2，推估是下半年有總統大選利空。從內政部表示將推動「虛坪改革方案」的動向來看，房地產市場所受到的政策干擾，並不會止於《平均地權條例》修法實施。

台北市今年Q1住宅推案量約767億元，較去年增加約3％。相對於去年同期推案多位在蛋白區如北投，今年以蛋黃區大安區推案量較大，不過大安區作為高房價代表區域，在打房聲浪不斷的現在，業者銷售態度普遍較為低調。

新北市Q1住宅推案量約590億元，年減近五成，各區中僅土城因有指標案進場，推案量超過百億，案量第二高為淡水，三重因指標案延後進場，案量僅排第三。至於推案量吊車尾的區域，為汐止和蘆洲。

桃園市Q1住宅推案量約498億，年減幅約24.09％，各區中以大園、桃園、八德推案量較高，三區案量皆落在百億元左右，推案量較低區域為蘆竹、龍潭、楊梅和新屋。

新竹地區Q1住宅推案量約395億元，年增幅約16％，為北台灣住宅推案量年增幅最高的地區。推案量首位為竹北，東區則因關埔重劃區預售建案開始銷售，躍升為Q1新竹地區推案量第二大的區域。