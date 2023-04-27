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北士科建案「見招拆招」奏效 建商：房價回檔難

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
家居建設總經理室特助周堅華。記者游智文／攝影
家居建設總經理室特助周堅華。記者游智文／攝影

天母豪宅品牌家居建設北士科新建案「家居安曼」，26日公開，個案規畫主力坪數44到57坪，開價一坪120萬，總價壓在7千萬貸款門檻內，吸引自住買氣，也成近期市場亮點。

家居建設總經理室特助周堅華表示，央行限制北市總價7千萬以上住宅，只能貸4成，此一政策對於一億元以上豪宅影響不大，因為能買得起上億豪宅的人，很多本來就不準備貸款。

但是對7、8千多萬元的產品則是重創。由於目前這樣的總價，在台北市大多只能買50坪上下，在市中心甚至只能買到三、四十坪，如此坪數買家多為自住需求，需要貸款，央行嚴格控管，許多買家只好放棄。

周堅華表示，考慮貸款問題，因此「家居安曼」坪數規畫44到57坪，總價控制在7千萬內。另一方面看好現代人注重休閒養生，規畫多元頂級公設，以吸引都會菁英家庭。

其中包括退縮23米打造五層樹海前院，規畫安縵級國際門廳，5米挑高全齡化綜合多功能運動會館，落瀑水景峇里島池畔吧台，以及23米花園泳池+安缦飯店舒心躺椅等。

周堅華表示，北士科是台北市最後一塊大型重劃區，也是去年北市買氣最熱的房市區，去年初家居推出的「家居璽玉」公開，每周有50至60組看屋客，「買方想來都排不進來」。第2期「家居安曼」公開，目前一周來客也有15組。

他表示，政府打炒房修法確實影響整體房市氛圍，但房價要回檔很難，尤其是北士科，目前區內重量級新案大多已銷 出5~7成，多已封盤要等完工後成屋再銷售，房價可能再出現新的天花板。

豪宅 買氣

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