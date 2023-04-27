北台Q1住宅推案年減逾2成 虛坪改革政策持續干擾房市

住展雜誌統計，北台灣今年第一季新成屋、預售屋總推案量約4119.86億元，年增904.23億元、年增幅約28.12％。若扣除商辦、廠辦建案，則北台灣今年Q1住宅推案量僅2316.49億元，年減675.85億元、年減幅約22.59％。

住展雜誌企研室經理成采錡表示，今年來不少業者願意增加建案議價空間，或祭出購屋禮表示誠意，但在中央銀行又升息、通膨壓力仍大等利空因素影響下，消費者購屋時考慮的更多，猶豫期明顯拉長，見市場交易量續處低檔，業者採保守態度，多將重心放在銷售已進場建案上，並延後新案公開時間。

成采錡表示，根據調查，目前業者多將新案進場時間壓在第二季，推估是因為下半年利空因素，還將加上「總統大選」這一項，而從內政部表示將推動「虛坪改革方案」的動向來看，房地產市場所受到的政策干擾，並不會止於《平均地權條例》修法實施。