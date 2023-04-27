張國煒批台灣不夠重視觀光 觀光局：絕非不重視 落後星國是業者看法

星宇航空26日展開台北–洛杉磯航線，由董事長張國煒領軍執飛，他今在機上提到，各國積極發展觀光，台灣不夠重視觀光，發展速度慢，國家要趕快想辦法，否則落後星國太多。對此，交通部觀光局表示，台灣疫情期間就維持一定觀光熱度，疫後全力衝刺國際觀光，絕非不重視，說落後星國可能是業者的看法。

張國煒今指出，各國都在發展觀光，台灣剩下什麼？國家不夠重視觀光，認為這是業者圖利，這是錯的，公務員國外觀摩回來，「講難聽點，有什麼屁用？」發展速度就是慢，政府三不管地帶，到底管什麼？

觀光局表示，去年全球疫情持續，觀光局及駐外辦事處配合防疫不間斷宣傳台灣形象，在國際市場維持溫度，包括辦理相關活動、雙邊交流、邀請國外業者熟悉旅遊硬體建設整備。去年開放後就著手國際旅客來台，辦理相關導遊領隊訓練、重啟觀宏專案，針對目標市場舉辦宣傳活動等。

觀光局指出，雖然台灣國境開放較晚，也持續與航空業合作宣傳，並推出加速擴大吸引國際觀光客方案，目標希望今年達到600萬人次目標，絕非不重視。觀光局也說，星國是城市旅遊，台灣則有山有海是多元豐富的旅遊目的地，說落後星國可能是業者的看法，台灣隨著國境解封，來台旅遊市場正蓬勃發展，今年是觀光衝刺年，將全面衝刺吸引國際觀光客，同時活絡內需市場。