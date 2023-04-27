高雄房價跌了？6大精華區平均房價季減1~11%

東森房屋表示，高雄前幾年在科技題材與建設題材的加持下，房市交易量能扶搖直上，不過，近期全台房市趨冷，加上台積電投資高雄的訊息一變再變，讓高雄房市走向充滿不確定性。

東森房屋研究中心彙整實價登錄資料發現，今年Q1高雄市的平均房價約為每坪22.2萬元，相較於上一季度的每坪22.4萬元，呈現小幅降低。

高雄主要精華區中，目前僅鼓山區、鳳山區、楠梓區的平均房價仍呈現上升趨勢，其餘包括三民、左營、前金、前鎮、苓雅、新興等6個主要精華區的平均房價則分別有1%~11%不等的跌幅。

對此，東森房屋漢神巨蛋店店長林建宏指出，目前高雄房市多空對峙，今年的購屋民眾應更加審慎，盡量減少短線投資的部分，並注意掌握選對地段、選對價格、選對產品三大原則。

林建宏表示，去年下半年以來，受到升息、全球縮減QE規模、政府打炒房等因素干擾，高雄房市買氣快速降溫，部分公共建設支撐性不強，房價飆漲過猛，或推案量龐大導致供過於求的行政區，房價已經率先出現小幅修正的狀況。

他表示，對於購屋民眾來說，現在恰好是進場看房的好時機，前兩年高雄房市的議價空間相當有限，而且品相良好的物件只要一上架，很快就會被眼尖的投資客群橫掃而空。

現在高雄整體的交易週期拉長，想要盡快離場、回籠資金的屋主，心態逐漸軟化，議價空間有所提升，可供挑選的物件種類也更加豐富，購屋民眾正好可以趁著這段時間仔細挑選、大膽議價。

林建宏表示，日前鴻海集團承諾未來三年將在高雄投資250億元，台積電也證實高雄設廠計畫會持續進行，再搭配亞灣5G AIoT創新園區、橋頭科學園區、捷運輕軌等開發利多，從長線來看，高雄房市發展仍然很有想像空間。

惟鑒於高雄房價已經來到歷史高檔，短期內房價震盪在所難免。建議購屋民眾應以自住需求為主要考量，盡量減少短線投資，同時要把握選對地段、選對價格、選對產品三大原則。

林建宏進一步說明，購屋民眾可選擇兼顧生活機能與未來發展性的精華區，例如鼓山區、鳳山區，這類區域商業活絡，住宅需求穩定，區域房市支撐力強，房價更具抗跌保值性。

另外目前高雄精華區中古屋的房價普遍落在2字頭以上，部分新建案甚至可以達到4~5字頭，與前兩年相比，確實漲勢驚人，當前的購屋民眾切勿盲目追價購買，以免影響到未來轉手的難度和收益。