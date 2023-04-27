高雄房價跌了？6大精華區平均房價季減1~11%
東森房屋表示，高雄前幾年在科技題材與建設題材的加持下，房市交易量能扶搖直上，不過，近期全台房市趨冷，加上台積電投資高雄的訊息一變再變，讓高雄房市走向充滿不確定性。
東森房屋研究中心彙整實價登錄資料發現，今年Q1高雄市的平均房價約為每坪22.2萬元，相較於上一季度的每坪22.4萬元，呈現小幅降低。
高雄主要精華區中，目前僅鼓山區、鳳山區、楠梓區的平均房價仍呈現上升趨勢，其餘包括三民、左營、前金、前鎮、苓雅、新興等6個主要精華區的平均房價則分別有1%~11%不等的跌幅。
對此，東森房屋漢神巨蛋店店長林建宏指出，目前高雄房市多空對峙，今年的購屋民眾應更加審慎，盡量減少短線投資的部分，並注意掌握選對地段、選對價格、選對產品三大原則。
林建宏表示，去年下半年以來，受到升息、全球縮減QE規模、政府打炒房等因素干擾，高雄房市買氣快速降溫，部分公共建設支撐性不強，房價飆漲過猛，或推案量龐大導致供過於求的行政區，房價已經率先出現小幅修正的狀況。
他表示，對於購屋民眾來說，現在恰好是進場看房的好時機，前兩年高雄房市的議價空間相當有限，而且品相良好的物件只要一上架，很快就會被眼尖的投資客群橫掃而空。
現在高雄整體的交易週期拉長，想要盡快離場、回籠資金的屋主，心態逐漸軟化，議價空間有所提升，可供挑選的物件種類也更加豐富，購屋民眾正好可以趁著這段時間仔細挑選、大膽議價。
林建宏表示，日前鴻海集團承諾未來三年將在高雄投資250億元，台積電也證實高雄設廠計畫會持續進行，再搭配亞灣5G AIoT創新園區、橋頭科學園區、捷運輕軌等開發利多，從長線來看，高雄房市發展仍然很有想像空間。
惟鑒於高雄房價已經來到歷史高檔，短期內房價震盪在所難免。建議購屋民眾應以自住需求為主要考量，盡量減少短線投資，同時要把握選對地段、選對價格、選對產品三大原則。
林建宏進一步說明，購屋民眾可選擇兼顧生活機能與未來發展性的精華區，例如鼓山區、鳳山區，這類區域商業活絡，住宅需求穩定，區域房市支撐力強，房價更具抗跌保值性。
另外目前高雄精華區中古屋的房價普遍落在2字頭以上，部分新建案甚至可以達到4~5字頭，與前兩年相比，確實漲勢驚人，當前的購屋民眾切勿盲目追價購買，以免影響到未來轉手的難度和收益。
由於平均地權條例修法中對預售屋及新成屋的換約轉售有著嚴格的限制，未來購買預售屋必須慎重，有所顧慮的購屋民眾不妨先選擇中古屋。
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