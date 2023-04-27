星宇航空首航洛杉磯 MLB道奇球隊大使、NBA快艇啦啦隊 現場熱鬧同慶

引頸期盼三年，星宇航空（2646）台北-洛杉磯JX002首航班由董事長張國煒機長親駕，於美國時間4月26日上午11:00，順利降落洛杉磯國際機場Tom Bradley航廈，星宇航空為歡慶此重要的里程碑，於當地緊鄰機場、深具航空意義的Flight Path Museum & Learning Center舉行輕鬆愉快的首航儀式。

星宇航空董事長張國煒接受媒體訪問時表示，美國是星宇航空重要的航網，18架A350型客機有九成要飛北美，在開闢洛杉磯後，今年底將再開闢舊金山，明年中再飛西雅圖，後年開紐約航線，美國中部也在評估開闢新航點。

而北美轉機到東南亞也是星宇航空重要的市場，目前亞洲地區已飛航很多城市，近日申請飛航印尼航線，上週已獲得飛航許可，正在籌克開航事宜。

星宇航空翟健華執行長表示：「星宇航空自開航以來，北美轉機市場即為重要目標之一，即使於疫情間我們仍穩步擴張航線及機隊，朝著目標邁進，非常感謝洛杉磯各方合作夥伴給予的支持與幫助，很高興台北-洛杉磯首航班終於今日順利降落洛杉磯國際機場，即日起，洛杉磯的旅客就可享受到星宇航空五感的精緻服務，便捷的經台北轉機到亞洲各大城市。」

星宇航空洛杉磯球隊合作夥伴：道奇隊及快艇隊也熱鬧出席，道奇隊全球夥伴關係資深副總裁Corey Norki帶領球隊大使Blue Crew出席，快艇隊則由首席全球夥伴關係營運長Scott Sonnenberg領軍快艇啦啦隊、吉祥物Chuck到場，使現場的氛圍活力滿分！不僅如此，道奇隊及快艇隊皆重磅邀請明星退役球員蒞臨現場，曾於1969年到1982年效力道奇隊的Steve Garvey，以及曾於2009年到2011年效力於快艇隊的Craig Smith大駕光臨，並各自擔任兩隊簽名球衣抽獎者。快艇啦啦隊更首度於機坪表演，於星宇航空A350前帶來活力的舞蹈，將現場氣氛炒熱至最高點。

首航儀式現場精選展示星宇航空A350長程航線備品，包含各艙等舒眠備品、過夜包及餐酒單…等設計感十足的品項，此外，也特別展出即將於6月1日起推出的球隊主題備品，台北-洛杉磯航段於今年6月起為快艇隊備品，洛杉磯-台北航段則於今年6月至10月底賽季結束止為道奇隊備品，11月起至明年6月底則以快艇隊備品接棒。主題備品包含從check-in起可獲得的聯名登機證、行李掛牌及特製行李箱貼紙，到機上的紙杯、攪拌棒、撲克牌、紙巾及兒童餐盒…等，皆融入濃厚的兩支球隊特色，現場貴賓皆給予好評，勢必令球迷十足期待。