讓愛飄香烏克蘭 HWC黑沃贊助1200份咖啡濾掛包

讓愛與咖啡飄香國際！馬偕醫院國際醫療團隊近日前往烏克蘭，不僅提供醫療服務，為了讓身處戰爭狀態的人民感受到來自台灣的關懷和溫暖，國際醫療團隊同時將HWC黑沃咖啡贊助的1,200包咖啡濾掛包送進當地社區，以慰勞辛苦的醫護人員和居民。

這款烏克蘭限定版咖啡濾掛包，由黑沃咖啡贊助，並請知名設計師Hongda操刀，將HWC黑沃咖啡中三個英文字母的寓意：「Hope希望、Win勝利、Courage勇氣」融入包裝設計。

黑沃咖啡創辦人林佩霓表示，為了讓馬偕醫院國際醫療團隊儘快收到客製產品，黑沃從接收訊息、著手設計，到包裝成品僅花3天火速完成，內部團隊都希望能盡一己之力，將關懷的心意連同咖啡濾掛包，傳播至烏克蘭社區，也藉此讓當地人民品嚐到來自遠方的香醇美味。

林佩霓說，咖啡香氣能讓人暫時緩解緊張，身處戰爭狀態的居民，有許多人因為戰爭衝擊導致生活壓力，進而產生心理問題。

馬偕醫院國際醫療團隊透過贈送黑沃咖啡所贊助的咖啡濾掛包，除了能讓他們享受到美味飲品，也盼能帶來精神上的撫慰，讓他們知道在面對困難時，仍可感受到來自世界各地的馳援和幫助。