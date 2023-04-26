春水堂40生日慶展店 推出特刊首曝「正成長經營心法」

春水堂人文茶館慶祝40生日慶，除了目前熱烈進行的「春水癮城」鐵粉挑戰賽，以及與小美冰淇淋聯名的雪糕銷售外，5月1日起正式推出「春水堂四十周年特刊」，首度公開創立以來持續正成長的經營心法。另外籌備多時的春水堂桃二航分店，也於4月26日起試營運，預計在5月1日正式開幕。

春水堂人文茶館慶祝40生日慶也推出多款40生日慶週邊商品，包括大人小孩都可使用的「春水堂色鉛筆組」；以及與知名台灣設計包袋品牌CiPU喜舖合作，限定開賣具精品質感、可手提或斜側背、百搭實用的「珍珠奶茶隨行包」。

春水興業集團執行長劉漢介先生曾說「茶這個行業夠古老了，很多人認為是夕陽產業，即將要消失，再古老的行業，只要賦予新的觀念，就可以再造新生命。」成為百年企業的第四十年，透過「春水堂四十周年特刊」的出版，將首度公開創立以來持續正成長的經營心法，邀請大家一起打開春水堂，一探其中的經營堅持之道。

位於桃園機場第二航廈，春水堂「桃二航分店」預計在5月1日正式開幕。桃二航分店將獨家開賣台灣代表茶飲之一「台灣蜜香紅茶」。該飲品擁有明亮琥珀色茶湯，以及獨特蜜香及自然果香，口感圓潤清雅，入口生津，讓往來台灣的全球旅客，都能喝到台灣的好茶。4月26日起試營運期間，凡消費即可獲得限量春水堂珍珠奶茶款或功夫麵款印章明信片1組。

「春水堂四十周年特刊」豐富內容包括：春水堂的創業故事、珍珠奶茶的發明、四十年來品牌的堅持與創新，以及品質管理和人才培養等。為感謝消費者支持，隨刊附贈春水興業集團品牌優惠券：春水堂珍珠奶茶買一送一優惠券、春水堂飲品第二杯6折券，以及茶湯會、秋山堂、秋山農場與春水良品線上購物優惠券。

春水堂陪伴大家走過四十個年頭，消費者從小孩到大人都有，有許多小時候就喜愛春水堂的粉絲在長大、成家立業之後，也繼續帶著自己小孩來春水堂用餐。為此春水堂特別推出「春水堂色鉛筆組」，一組12色，每枝筆身都仔細印上珍珠奶茶icon，並且附有木質削鉛筆器，以及收納圓紙盒，方便隨身攜帶。