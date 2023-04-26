春水堂40生日慶展店 推出特刊首曝「正成長經營心法」
春水堂人文茶館慶祝40生日慶，除了目前熱烈進行的「春水癮城」鐵粉挑戰賽，以及與小美冰淇淋聯名的雪糕銷售外，5月1日起正式推出「春水堂四十周年特刊」，首度公開創立以來持續正成長的經營心法。另外籌備多時的春水堂桃二航分店，也於4月26日起試營運，預計在5月1日正式開幕。
春水堂人文茶館慶祝40生日慶也推出多款40生日慶週邊商品，包括大人小孩都可使用的「春水堂色鉛筆組」；以及與知名台灣設計包袋品牌CiPU喜舖合作，限定開賣具精品質感、可手提或斜側背、百搭實用的「珍珠奶茶隨行包」。
春水興業集團執行長劉漢介先生曾說「茶這個行業夠古老了，很多人認為是夕陽產業，即將要消失，再古老的行業，只要賦予新的觀念，就可以再造新生命。」成為百年企業的第四十年，透過「春水堂四十周年特刊」的出版，將首度公開創立以來持續正成長的經營心法，邀請大家一起打開春水堂，一探其中的經營堅持之道。
位於桃園機場第二航廈，春水堂「桃二航分店」預計在5月1日正式開幕。桃二航分店將獨家開賣台灣代表茶飲之一「台灣蜜香紅茶」。該飲品擁有明亮琥珀色茶湯，以及獨特蜜香及自然果香，口感圓潤清雅，入口生津，讓往來台灣的全球旅客，都能喝到台灣的好茶。4月26日起試營運期間，凡消費即可獲得限量春水堂珍珠奶茶款或功夫麵款印章明信片1組。
「春水堂四十周年特刊」豐富內容包括：春水堂的創業故事、珍珠奶茶的發明、四十年來品牌的堅持與創新，以及品質管理和人才培養等。為感謝消費者支持，隨刊附贈春水興業集團品牌優惠券：春水堂珍珠奶茶買一送一優惠券、春水堂飲品第二杯6折券，以及茶湯會、秋山堂、秋山農場與春水良品線上購物優惠券。
春水堂陪伴大家走過四十個年頭，消費者從小孩到大人都有，有許多小時候就喜愛春水堂的粉絲在長大、成家立業之後，也繼續帶著自己小孩來春水堂用餐。為此春水堂特別推出「春水堂色鉛筆組」，一組12色，每枝筆身都仔細印上珍珠奶茶icon，並且附有木質削鉛筆器，以及收納圓紙盒，方便隨身攜帶。
此外也與知名台灣設計包袋品牌CiPU喜舖,，以春水堂「珍珠奶茶」為設計靈感，共同設計具備精品質感、百搭實用的「珍珠奶茶隨行包」。包款使用溫暖的裸金點配色、防潑水布料，貼心設計可調整及拆卸背帶，可手提也可斜側背，同時特別設計大尺寸內袋，可置放手機或名片夾。春水堂與 CiPU喜舖聯名的「珍珠奶茶隨行包」，不論做為飲料提袋或隨身小包都很合適，只在春水堂分店及電商「春水良品」限量銷售。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言