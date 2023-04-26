廢鋼出現跳水式崩跌 威致四波累跌1100元

廢鋼出現跳水式崩跌，威致鋼鐵（2028）27日起廢鋼收購價每公噸再降300元，廢鋼價格連四降，累計每公噸跌1,100元，各家上市電爐廠同步下修廢鋼收購行情，短期跌勢難止。

上市電爐鋼廠主管說，國際鐵礦積弱不振，鋼筋需求陷入低潮，加上大陸鋼市行情低迷，多重利空因素積累堆疊，大陸鋼筋期貨及現貨價格大跳水，雙雙創年內新低，比價效應下，台灣鋼筋等建築用鋼市場無法獨善其身，跟跌成為唯一選項。

法人分析，鋼市陷低潮，美聯儲升息預期再次提高，勢必對大宗商品價格造成影響，全球國際貿易情勢同樣不樂觀，數據顯示，去年10月到今年2月，以美元計價的外貿出口量衰退，4月國際貨幣基金IMF下調了全球經濟增長率，由2.9%降至2.8%。

儘管需求不佳，3月中國大陸粗鋼產量仍創歷史新高，鋼廠的鋼材庫存量增加，都對鋼價雪上加霜，鋼鐵分析師認為，目前來看鋼市跌勢暫未停歇，仍需謹慎關注。

上市鋼筋廠主管表示，近期大陸鋼筋行情跳水，鋼筋期貨收報人民幣3,714元，較年內最高點跌659元；鋼筋現貨價格每公噸爲人民幣3,837元，較年內最高點累計跌538元，跌幅明顯。

鋼筋期貨與現貨價持續走低，導致大陸鋼市情緒益發低迷，現貨市場為求跑貨大幅降價，但成交依然慘澹，另方面焦炭第4輪降價累計跌幅達人民幣300元；鐵礦石及廢鋼價格近期也明顯下跌，都對鋼價形成負面影響。