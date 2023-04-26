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台灣東洋膽管癌標靶新藥納健保 標靶新藥成今年新重點

經濟日報／ 記者謝柏宏／即時報導
台灣東洋總經理侯靜蘭。東洋／提供
台灣東洋總經理侯靜蘭。東洋／提供

東洋（4105）今（26）日宣布，該公司2021年引進全球第一個獲美國食品藥物管理局（FDA）核准的膽管癌標靶新藥Pemigatinib後，這項代理新藥已經健保署獲准納入健保給付，今年5月起正式生效。

台灣東洋總經理侯靜蘭表示，Pemigatinib膽管癌標靶新藥是公司第一個進入標靶治療領域的產品，未來除穩定提供標準療程的藥品選擇外，也會持續導入新穎的標靶治療藥物，以建構癌症治療領域用藥的完整性。

此外，台灣東洋近年也結合自身優勢與歐、美、日等先進跨國藥廠合作，期以在癌症、抗生素、麻醉鎮靜及自製的微脂體、微球困難學名藥等領域深耕發展，與合作夥伴共同爭取國際市場。

近年來，亞洲膽管癌發生率及死亡率逐步攀升，由於初期症狀不明顯，等到發現時往往為時已晚，目前多以手術與化療為主要治療方式。不過，近年研究發現可採用精準打擊癌細胞的標靶治療方式，先透過腫瘤組織基因篩檢是否有FGFR2融合基因後，再經醫師評估即可採用FGFR2抑制劑做為標靶治療。美國FDA已於2020年4月核准FGFR2 抑制劑Pemigatinib上市，做為全球第一個用於晚期膽管癌的標靶藥物。

侯靜蘭表示，過去膽管癌治療選擇有限，讓醫病在對抗疾病過程中遇到許多挑戰。因此，台灣東洋從醫病需求出發，分析國際最新的治療趨勢並開啟與信達生物在膽管癌標靶新藥Pemigatinib的代理契機。今年5月健保署考量病友權益，將膽管癌標靶新藥Pemigatinib納入健保給付，核准「適用於成人接受過全身性藥物治療、腫瘤具有FGFR2融合或重排、不可手術切除的局部晚期或轉移性肝內膽管癌」的患者，不僅照顧病友也彰顯台灣的精準醫療水準。

侯靜蘭表示，信達生物是一家以患者為中心且積極投入創新研發的國際頂尖藥廠，旗下產品更為全球醫病帶來新的治療希望，台灣東洋期待雙方從Pemigatinib膽管癌標靶新藥做為合作起點，進一步結合彼此優勢共同成為提升人類生命品質的健康夥伴。

台灣東洋 健保給付 腫瘤

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