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華紙自結首季每股虧損0.16元 較上季由盈轉虧

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

華紙（1905）因近期有價證券多次達公布注意交易資訊標準，今（26）日應主管機關要求公告近期自結數。華紙3月營收21.3億元、年減3.84％，稅前淨利6100萬元，年減23.75%，稅後純益4,500萬元、年減33.82％，每股稅後純益0.04元。

華紙第1季營收54.65億元，年減1.12%，稅前淨損1.35億元，稅後淨損1.93億元，每股虧損0.16元，較去年同期虧損擴大，也較上季由盈轉虧。華紙首季營運表現疲軟，主要反映市場需求不振導致國際漿價下滑，其中，短纖紙漿價格每噸從1月的820美元，3月底來到600美元，長纖紙漿價格也從每噸900美元下滑到700美元，整體看來，首季市場需求低迷，第2季需視終端庫存去化速度，以及市場需求是否回升而定。

華紙日前也宣布與早餐聯盟攜手合作，自5月開始於弘爺漢堡、東方美、吉得堡、巨森早餐吧等四家早餐店，推動使用全紙回收容器。華紙的「益利CircuWell全紙回收容器」從紙杯、封膜、免洗餐具、非氟防油紙等全系列的非塑食安用紙，近年也陸續獲得很多國際大廠導入，據悉，去年已開始出貨予連鎖速食龍頭，就連夜市雞排店也有三到四成的紙袋是使用華紙的產品。

華紙目前的非塑食安產品的產線主要分布在花蓮、台東、桃園觀音，其中，花蓮廠是有一條產線做非氟防油纸袋纸，及六條漿塑產線生產食器，台東廠有一條產線做全回收餐盒纸，觀音廠則有2條產線做全回收纸杯纸。

華紙 食安

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