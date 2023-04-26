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全球首家 中工通過PAS 2080建築與基礎建設碳管理標準查證

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
中工今天獲頒「全球首家通過PAS 2080建築與基礎建設碳管理標準查證的資產業主」殊榮，由BSI英國標準協會總經理蒲樹盛(左)頒證，中工董事長周志明(右)授證。圖∕中工提供
中工今天獲頒「全球首家通過PAS 2080建築與基礎建設碳管理標準查證的資產業主」殊榮，由BSI英國標準協會總經理蒲樹盛(左)頒證，中工董事長周志明(右)授證。圖∕中工提供

中華工程（2515）今（26）日受邀出席BSI 英國標準協會主辦「2023亞太區營建業ESG x碳管理高峰會」，獲頒「全球首家通過PAS 2080建築與基礎建設碳管理標準查證的資產業主」，由BSI 英國標準協會總經理蒲樹盛頒證，中華工程董事長周志明授證。

中華工程成立已逾70年，中工指出，近年致力於房產及建築事業版圖之拓展，並以提升企業ESG效能為目標，在建築產品自規劃設計、施工過程乃至運營之全生命週期中，肩負營造減碳節能環境之責任，透過碳盤查與碳管理朝向對淨零的期待。

中工表示，PAS2080 為建築與基礎建設碳管理標準，中工為支持全球永續及降低營造過程排之目標，遵循標準之要求於指定工程專案設計、營造、營運等階段，以「資産擁有者」、「設計者」及「營造商」角色透過減碳目標、減碳效益方式訂定工程管理系統推動建築物全生命週期減碳決方案。

今日獲獎標的主要藉由中華工程開發中的新北市土城「雲宇宙AI園區」專案，透過規劃設計的檢討，ISO14067碳足跡的盤查，訂定公司減碳管理方針與策略，建立碳盤查工具及方法，量化設計、營造及運營階段碳排放量，依地區特性、建築本體及管運使用需求評估減碳方法與機會，期待為客戶創造最佳的使用環境。

近年中華工程規劃的建築物除已逐步走向建築履歷和全面綠化，另積極創造出每層樓大面積陽台及露台，空氣流通，打造與疫情共存的健康環境，目前以適地適木原則，期望帶動高樓層建築喬木綠化，吸碳抗暖救地球。

減碳

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