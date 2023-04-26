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摻假現形 林務局攜手中興大學成立「國產精油檢測中心」

聯合報／ 記者余采瀅／台中即時報導
林務局斥資1500萬元與中興大學合作建置「國產精油檢測中心」，今日揭牌，為台灣森林植物精油品質把關，降低精油摻假與標示不實的疑慮。記者余采瀅／攝影
林務局斥資1500萬元與中興大學合作建置「國產精油檢測中心」，今日揭牌，為台灣森林植物精油品質把關，降低精油摻假與標示不實的疑慮。記者余采瀅／攝影

台灣的精油產業每年達15億產值，不過，市面上的精油琳瑯滿目，成份是否確定又安全，影響消費者的購買信任度。林務局斥資1500萬元與中興大學合作建置「國產精油檢測中心」，今日揭牌，正式為國內產業界、林業合作社及林農服務，透過具有公信力的第三方以國家標準CNS流程檢測，為台灣森林植物精油品質把關，降低精油摻假與標示不實的疑慮。

林務局表示，林農過去培育人工林，過程中必須修枝，且林木伐採作業時，皆會將主幹以外的枝稍材或枝葉堆置現場，因山路陡與搬運成本高，多數讓其自然分解，不過分解速度慢，還容易引起森林火災，成為林農重新造林的頭痛問題。

林務局109年起委託中興大學進行「本土森林植物精油產業化體系建立」計畫，針對常用於人工林的9種造林樹種，分別建立精油成分指紋圖譜。為降低搬運成本及符合森林法規定，開發「可移動式精油萃取設備」，鼓勵各林區管理處與林業合作社，利用伐木剩餘的枝梢材、枝葉或碎屑、下腳料投入精油生產，不僅解決堆置或清運問題，更為林農帶來新增收益，創造多元價值。

不過，台灣的精油市場蓬勃發展，卻存在混充、摻假、標示不實、品質穩定性不足等問題，尤其摻假與不實標示，讓消費者喪失購買信心。林務局因此與中興大學合作設立「國產精油檢測中心」，希望能重建本土精油市場秩序、健全產業體質，為林業發展創造更多可能性。

執行計畫的中興大學循環經濟研究學院院長王升陽表示，精油檢測成分，每件8000元起跳，林務局所屬及輔導的部落、社區及合作社享有半價優惠，目前已收到60餘件。

中興大學校長薛富盛說，台灣的精油產業每年已締造超過10億產值，相信國產精油檢測中心的成立，可以協助精油產業創造更大的商機。

林務局長林華慶表示，「國產精油檢測中心」將可為台灣精油產業開創新契機，除研究精油的活性外，也將逐步確立國產精油的檢測標準，未來以「國家級驗證中心」為目標，將向財團法人全國認證基金會（TAF）申請精油檢測實驗室的認證，並建立國產森林植物精油的標準規範，更可進一步推行精油驗證標章，提高國人對於本土天然精油的信任度及消費意願。

林華慶說，後續也請中興大學團隊建立100種以上的台灣森林植物精油成分指紋圖譜，並建構本土森林精油的品質標準，讓台灣精油成為國際精品。

黃姓芳療師表示，過去曾將精油送到私人機構檢驗，但缺乏公信力，該中心成立後，若可以提高消費者購買精油的信任度，8000元的檢測費並不貴。

籌備2年多的「國產精油檢測中心」，今日揭牌。記者余采瀅／攝影
籌備2年多的「國產精油檢測中心」，今日揭牌。記者余采瀅／攝影
台灣的精油產業每年達15億產值，不過，市面上的精油琳瑯滿目，成份是否確定又安全，影響消費者的購買信任度。圖／中興大學提供
台灣的精油產業每年達15億產值，不過，市面上的精油琳瑯滿目，成份是否確定又安全，影響消費者的購買信任度。圖／中興大學提供
林務局斥資1500萬元與中興大學合作建置「國產精油檢測中心」，今日揭牌，為台灣森林植物精油品質把關，降低精油摻假與標示不實的疑慮。記者余采瀅／攝影
林務局斥資1500萬元與中興大學合作建置「國產精油檢測中心」，今日揭牌，為台灣森林植物精油品質把關，降低精油摻假與標示不實的疑慮。記者余采瀅／攝影

中興大學

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