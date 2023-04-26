2023長榮航空城市觀光馬拉松正式啟動 發出邀請函讓世界看見台北

報名抽機票大獎、跑步換哩程、還有超多好康的「長榮航空城市觀光馬拉松」今天開放報名。長榮航空（2618）今（26）日於張榮發基金會舉辦馬拉松賽事宣告記者會，由長榮航空總經理孫嘉明邀請交通部觀光局組長黃易成、台北市政府觀光傳播局局長陳淑慧、體育局副局長蔡培林、路跑協會副理事長沈鳳雲共同主持啟動儀式，向世界發出邀請函，邀請海內外跑者一起參加2023長榮航空城市觀光馬拉松，與跑者們相約2023年10月22日於總統府前開跑，即日起至5月24日下午5時開放報名，全程及半程馬拉松、10公里、3公里組共24,000個名額，相關資訊請詳見長榮航空馬拉松官網：https://www.evaairrun.com。

跑旅文化結合城市觀光 要讓世界看見台北

今年長榮航空向世界發出邀請函，號召久違的海外跑者前來體驗台北之美，並與台北市觀光傳播局合作，在賽事官網新增賽事沿途的景點介紹、推薦行程的功能，同時與旅行業者及景點合作推出套裝行程和優惠折扣。長榮馬拉松最佳訓練夥伴Nike Run Club(NRC)也參考知名景點推出賽前暖身跑，要讓遠道而來的海外跑者體驗最深刻、最富地方人文特色的跑旅文化。

國際AIMS賽道認證 菁英選手分享跑旅經驗

長榮航空城市觀光馬拉松是台灣少數獲得國際馬拉松總會暨路跑協會(AIMS)國際認證賽事之一，許多國際馬拉松賽事均採納此認證作為參賽標準，跑者們若計劃進軍國際馬拉松，長榮航空馬拉松將是跑者必備賽事。

長榮航空長期贊助台灣各領域的體育選手出國征戰，包括網球、馬拉松、游泳、羽球、桌球及高爾夫球等等，今天也特別邀請戰績亮眼的「網球一哥」盧彥勳、上個月在東京馬拉松突破個人最佳成績的長跑好手「印帝」周庭印，以及「台灣蝶王」王冠閎來到記者會現場，分享職業選手征戰世界的點點滴滴，同時也鼓勵大家一起報名長榮航空城市觀光馬拉松，把運動融入生活中。

幼苗計劃2.0 深耕校園巡迴鼓勵青少年揪團一起跑

長榮航空去年首度推出幼苗培育計畫，以培育國手幼苗的精神，鼓勵青少年自我挑戰，今年更進一步升等為校園巡迴的「幼苗計畫2.0」，預計從5月底開始依序前往台東、屏東、雲林、基隆及外島，由兩屆奧運馬拉松國手吳文騫擔任總教練，率領最專業的跑步團隊NRC量身定制訓練計畫，以及知名運動員到場分享心路歷程和甘苦談，邀請該地區鄰近的學子參與，期盼能在孩子們心中埋下夢想的種子，以藉此宣告長榮航空馬拉松深耕校園、扶植幼苗成長茁壯的決心。

此外，去年增設10公里組的「幼苗組」獎項，希望透過長榮航空馬拉松累積賽事經驗，鼓勵孩子們成就國手的目標；今年除持續該組別外，將再增設幼苗團體組，凡介於2007年9月1日至2010年8月31日之間出生的青少年，報名後可自行揪組5人的團隊，並透過線上表單登記團體組別參與競逐，上限為20組，第一名優勝隊伍每位選手可以額外獲得NIKE跑鞋1雙。

長榮航空馬拉松專屬臉書粉絲頁「長榮航空懂跑部」，今年再度推出「懂跑訓練班」，邀請曾指導多位名人完成馬拉松賽事的NRC明星教練吳信和領軍，規劃10公里、半程馬拉松及全程馬拉松共3梯次的訓練專班，從賽前備戰到賽事當天的補給、配速，甚至是賽後的放鬆、恢復等，提供全方位的後勤支援，幫助跑者順利完賽，即日起開放報名，相關資訊可至「長榮航空懂跑部」臉書粉絲頁查詢。

環保材質NIKE專業賽衣 長榮空廚美味餐盒 多樣好「哩」送不完

長榮航空持續朝向淨零碳排方向前進，今年再次邀請國際知名運動品牌NIKE為跑者精心設計賽衣，今年賽衣選用環保纖維材質，利用塑料回收整理、並經過多道工序所生產，可幫助減少能源使用與二氧化碳釋放，減輕環境負擔，輕盈透氣的賽衣將有助於跑者跑出好成績。

長榮航空精心為全馬組別跑者準備的輕食冷餐盒，去年獲得跑者一致肯定與好評，今年長榮空廚再次進化，餐點設計主食為藜麥鮮蔬五穀飯，是以營養豐富、健康膳食、多種穀物與藜麥、毛豆彩蔬混合成的，再搭配紅椒烤雞胸、滷蛋、鮮蝦、蒲燒魚、乳酪切丁等各式優良蛋白質，能充分提供馬拉松選手所需之營養與能量。同時為符合現今環保訴求，餐盒與餐蓋使用木頭、竹子、甘蔗、蘆葦等全天然植物纖維製成的植纖餐盒盛裝，其材質耐熱、耐水、耐油且可分解。