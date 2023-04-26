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統一集團擴大布局台中 將投資近10億規劃太子置地廣場

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
統一集團取得台中「市31」BOT案，將投資近10億規劃「太子置地廣場」。記者宋健生/攝影
統一集團取得台中「市31」BOT案，將投資近10億規劃「太子置地廣場」。記者宋健生/攝影

備受矚目的台中市11期重劃區「市31」BOT開發案，在冠德建設（2520）旗下環球購物中心二年前宣布棄標後，台中市政府重新辦理招標，經評選結果，最後由統一集團（1216）旗下太子實業獲選為最優申請人，預計投資近10億元規劃「太子置地廣場」。

據了解，此案預計最快6月簽約，明年動工，2025年底開幕營運。統一集團初步規劃，將興建地下二層、地上二層複合式商場，並引進約60個品牌進駐，包括統一佳佳健身俱樂部、星巴克、7-11旗艦店、歐式超市等，家樂福也納入規劃。

另外，統一超（2912）斥資7.19億元，買下台中市機捷近600坪商業區土地，也確定將規劃推出地上4層的複合式商場，包括統一佳佳健身俱樂部、星巴克及7-11旗艦店都將進駐。

這塊土地拆算每坪單價約120萬元，創下機捷商業用地新高價。而周邊有好市多二店、全聯大型複合店、大地商場，未來集結成市，可望擴大區域生活機能。

而此次獲選為「市31」BOT案最優申請人，也顯示統一集團持續加碼投資佈局台中百貨零售市場。

冠德建設旗下環球購物中心2020年底標下台中市11期重劃區「市31」BOT案，原訂投資10億元在2021年動工開發，但受到疫情及營建業缺工、缺料影響，決定棄標，先前繳交的400萬元保證金被市府沒收。

這也是受新冠疫情影響，台中BOT促參案半途夭折的首案。據了解，「市31」附近的洲際棒球場，中信金（2891）與漢神百貨合作，投資80億元開發賣場面積達3.4萬坪的「漢神洲際購物中心」，已訂2025年開幕營運，市場傳出，兩地相距太近，也是冠德決定棄標的考量之一。

不過，冠德建設轉而攜手中鹿開發，取得台中捷運綠線市政府站（G9-1）土地開發案，日前已完成簽約，將規劃興建地上43層，樓高208公尺的開發大樓，預估投資金額合計達106.55億元。

台中市經發局表示，緊鄰洲際棒球場、坐擁仁美與崇德生活圈的台中市「市31」市場用地，位於崇德路三段728號（原錦村市場），基地面積約2，610坪，建蔽率50%、容積率240%，四邊臨路、地形完整。

BOT

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