快訊

桃機接獲恐嚇信！中國國際航空班機疑有爆裂物 南跑道緊急關閉

NBA／太陽布克開無雙狂轟47分 末節險勝快艇晉級第二輪

朱銘久病厭世 台灣能推行「安樂死」？薛瑞元指出卡關重點

阿聯酋航空7月開航杜拜-蒙特婁 持續拓展全球飛行網絡

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
阿聯酋航空7月開航杜拜—蒙特婁航線，持續拓展全球飛行網絡。阿聯酋航空提供
阿聯酋航空7月開航杜拜—蒙特婁航線，持續拓展全球飛行網絡。阿聯酋航空提供

阿聯酋航空宣佈將自7月5日起開航杜拜—蒙特婁航線，提供每日航班服務。阿聯酋航空自2007年即在安大略省首都多倫多推出客運及貨運服務，蒙特婁為阿聯酋航空在加拿大的第二個航點。

此次阿聯酋航空新增蒙特婁航線，乃阿拉伯聯合大公國與加拿大積極拓展雙邊貿易與商業交流的成果，預期可促進雙方經濟合作、帶動航空及旅遊業的發展。新增每日航班將滿足杜拜與加拿大間對直飛航班的強勁需求，特別是加拿大兩大樞紐城市，並提供乘客飛往加拿大的更多選擇。

自蒙特婁出發的旅客，可於機上享受阿聯酋航空多項屢獲殊榮的服務前往杜拜，再透過阿聯酋航空遍佈全球的飛行網絡，安全且順暢地連接至70多個國家/地區及130多個城市。杜拜—蒙特婁EK243/244每日航班由波音777-300ER客機執飛，機艙為三艙等規劃：頭等艙配有8間豪華私人套房，商務艙有42張平臥式座椅及304個經濟艙座位。

即日起，旅客可至阿聯酋航空官網、阿聯酋航空 App，或向旅行社合作夥伴洽詢、訂購前往蒙特婁的機票。

阿聯酋航空 加拿大

延伸閱讀

友人爆夏克立賺數百萬美元全給黃嘉千　再質疑10年前上酒店遭設計　

阿聯酋航空Skywards攜手Dilmah帝瑪茗茶 推出獨家品茗之旅

前「黑澀會」美眉年賺12億 豪灑3百萬辦杜拜之旅

0元機票來了！越捷航空慶開航 這3天越南─澳洲航線0元

相關新聞

電動車大戰 車廠奇兵盡出

環保風潮下，車廠各擁奇兵，BMW電動車款iX表現突出，賓士今年將導入EQE的休旅車款。和泰車昨（25）日發表TOYOTA...

統一集團擴大布局台中 將投資近10億規劃太子置地廣場

備受矚目的台中市11期重劃區「市31」BOT開發案，在冠德建設（2520）旗下環球購物中心二年前宣布棄標後，台中市政府重...

阿聯酋航空7月開航杜拜-蒙特婁 持續拓展全球飛行網絡

阿聯酋航空宣佈將自7月5日起開航杜拜—蒙特婁航線，提供每日航班服務。阿聯酋航空自2007年即在安大略省首都多倫多推出客運...

星宇航空正式飛洛杉磯！航網跨足北美迎接亞洲轉機市場

星宇航空（2646）今(26)日首航洛杉磯，正式跨足越洋航線，為飛航北美的旅客提供精緻飛航體驗的新選擇。

解封旅遊商機有多旺？長榮航總座孫嘉明：歐洲線加班次還是不夠賣

迎接疫後解封旅客出國商機，長榮航空（2618）總經理孫嘉明表示，北美、歐洲長線天天都旺，今年整體機票售價比之前漲3成，到...

SurveyCake完成A輪募資 將擴大布局日本及東南亞市場

推出雲端問卷平台SurveyCake的新芽網路今（26）日宣布完成A輪募資，由創投VENTURE+完成1億元投資，此輪募...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦