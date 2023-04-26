阿聯酋航空7月開航杜拜-蒙特婁 持續拓展全球飛行網絡

阿聯酋航空宣佈將自7月5日起開航杜拜—蒙特婁航線，提供每日航班服務。阿聯酋航空自2007年即在安大略省首都多倫多推出客運及貨運服務，蒙特婁為阿聯酋航空在加拿大的第二個航點。

此次阿聯酋航空新增蒙特婁航線，乃阿拉伯聯合大公國與加拿大積極拓展雙邊貿易與商業交流的成果，預期可促進雙方經濟合作、帶動航空及旅遊業的發展。新增每日航班將滿足杜拜與加拿大間對直飛航班的強勁需求，特別是加拿大兩大樞紐城市，並提供乘客飛往加拿大的更多選擇。

自蒙特婁出發的旅客，可於機上享受阿聯酋航空多項屢獲殊榮的服務前往杜拜，再透過阿聯酋航空遍佈全球的飛行網絡，安全且順暢地連接至70多個國家/地區及130多個城市。杜拜—蒙特婁EK243/244每日航班由波音777-300ER客機執飛，機艙為三艙等規劃：頭等艙配有8間豪華私人套房，商務艙有42張平臥式座椅及304個經濟艙座位。

即日起，旅客可至阿聯酋航空官網、阿聯酋航空 App，或向旅行社合作夥伴洽詢、訂購前往蒙特婁的機票。