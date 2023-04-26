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SurveyCake完成A輪募資 將擴大布局日本及東南亞市場

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
新芽網路宣布完成由VENTURE+投資的1億元A輪募資。圖片左起依序為新芽財務長游智欣、新芽共同創辦人兼CTO郭育廷、新芽共同創辦人兼CEO劉邦彥、VENTURE+管理合夥人莊豐賓、VENTURE+合夥人蔡慶祥。圖／新芽網路提供
新芽網路宣布完成由VENTURE+投資的1億元A輪募資。圖片左起依序為新芽財務長游智欣、新芽共同創辦人兼CTO郭育廷、新芽共同創辦人兼CEO劉邦彥、VENTURE+管理合夥人莊豐賓、VENTURE+合夥人蔡慶祥。圖／新芽網路提供

推出雲端問卷平台SurveyCake的新芽網路今（26）日宣布完成A輪募資，由創投VENTURE+完成1億元投資，此輪募資是新芽網路成立11年來首度接受外部資金挹注，目標用於拓展問卷服務對於企業的應用場景，此外，新芽網路也宣布將攜手海內外合作夥伴，擴大日本及東南亞國際市場布局。

新芽網路自2016年推出企業級雲端問卷平台SurveyCake以來，主打多元彈性、簡易直覺與開放串接三大優勢，協助企業建立雙向顧客互動模式，並解決獲客成本高和用戶足跡碎片化等問題，透過數據化分析更精準地影響用戶決策模式。

新芽網路共同創辦人兼執行長劉邦彥表示，問卷曾只是工具型產品，現在卻成為幫助企業建立客戶體驗接觸點，成為創造營收增長的關鍵。SurveyCake所發展的問卷智慧Survey Intelligence（SI）解決方案，能夠透過問卷設計、樣本尋找與代發及多元串接應用等功能，驅動企業找眾、曝光、互動至自動導購的一站式行銷需求。

Google日前宣布2024年禁用第三方Cookie，使全球近7800億美元規模的廣告市場即將因數據缺口迎來重大變革；而SurveyCake同時支援多種系統串接，協助企業進行問卷回收後的自動化再行銷，除了降低Cookie退場後大幅攀升的獲客成本，更讓問卷成為企業行銷最佳利器，過去兩年間創下訂閱數成長近翻倍佳績。

SurveyCake成立至今，已累積超過120個國家的活躍用戶，橫跨金融、汽車、零售、餐飲等各產業，歐洲麥當勞、TOYOTA，也都是SurveyCake的指標客戶。

未來，SurveyCake將以打造世界級全方位問卷生態圈為目標，將本輪資金用於產品擴充、策略結盟，並在VENTURE+支持下，擴大國際市場；創投基金VENTURE+執行合夥人莊豐賓表示，看好新芽網路長期所展現的優秀運營能力，未來，VENTURE+也將運用自身產業資源及資本市場經驗，攜手SurveyCake擴大國際市場。

創投基金 募資 雲端

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