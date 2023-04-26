全家APP推跨平台包裹貨態查詢服務 再推離島冷凍店到店
全家（5903）APP再推便利新功能，宣布會員APP跳脫過往只可查詢店到店包裹之功能限制，正式推出「跨平台包裹動態」查詢服務，只要選擇全家取貨，就可一站式追蹤查詢超過150個網購平台包裹貨態，如蝦皮、momo購物、PChome等網友最愛用網購平台皆可查詢，後續亦將推出APP包裹動態推播。另，全家也宣布冷凍店到店的服務將推進至離島，並由澎湖開跑。
根據網路調查顯示，便利商店具備據點密集、24小時營業特性，加上縝密物流網絡，讓包裹寄取成為最受歡迎的服務。為讓網購族輕鬆掌握包裹寄送進度，全家推跨平台包裹貨態查詢服務，150個網購平台到店貨態一鍵掌握，且為提升取貨便利性，「包裹快取條碼」服務再升級，全家0元包裹取貨只需出示APP條碼，不論店到店或其他網購平台包裹，皆免帶證件就能取貨，讓取貨流程更快速。
此外，全家冷凍店到店擴大服務範圍，獨家推出離島冷凍店到店服務，滿足消費者們寄送冷凍食品需求，不論是專賣冷凍海鮮的個人社群賣家，或是長輩們為外出打拼青年準備的家鄉美味，都可以透過全家冷凍店到店新鮮直送，成為消費者們最便利的冰箱。
全家便利商店數位金融部部長劉東豪表示，網購族下單頻率高，幾乎天天都有包裹待取，然因常交錯於不同平台購物、包裹數量較多等因素，常無法隨時掌握包裹進度，讓網購族們暈頭轉向，故包裹配送進度與取貨便利性更顯重要；另外，根據全家APP使用數據顯示，店到店包裹貨態查詢每月使用超過50萬人次，顯見消費者確有掌握包裹動態需求。
全家並觀察近年居家餐食頻率增加，消費者更傾向網購可久放的冷凍餐食或食材，帶動冷凍包裹連年維持成長近三成。瞄準冷凍包裹商機，全家不斷擴大冷凍店到店服務範圍，不僅從個人社群賣家拓展至一般消費者，寄送地區也將從台灣本島擴大至離島，首波將先提供最大離島的澎湖居民體驗，不論是澎湖當地團購主販售特色海產，或是親友間寄送家鄉美味，都適合使用全家冷凍店到店新鮮直送，未來也預計陸續擴大至其他離島。
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