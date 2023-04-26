SurveyCake首度接受A輪投資 將拓展日本與東南亞市場

許多企業或個人發放雲端問卷時常用「SurveyCake」產品，企業雲端問卷軟體新創 SurveyCake(新芽網路)今天正式宣布完成A輪募資，由主打軟體及科技投資的VENTURE+創投完成1億元投資，此輪募資是新芽網路成立11年來首度接受外部資金挹注，目標用於拓展問卷服務對於企業的應用場景，深化數據於企業商務流程中的價值。

新芽網路2016年正式推出企業級雲端問卷平台SurveyCake，主打多元彈性、簡易直覺與開放串接三大優勢，協助企業建立雙向顧客互動模式，並解決獲客成本高和用戶足跡碎片化等問題，透過數據化分析更精準地影響用戶決策模式。新芽網路宣布將攜手海內外合作夥伴，擴大日本及東南亞國際市場佈局。

新芽網路共同創辦人兼執行長劉邦彥表示，問卷曾經只是工具型產品，現在卻成為幫助企業建立客戶體驗接觸點，創造營收增長的關鍵通路，看準的市場痛點在於傳統行銷多以單向資訊傳遞為主，而SurveyCake所發展的問卷智慧Survey Intelligence (SI)解決方案，能夠透過問卷設計、樣本尋找與代發及多元串接應用等功能，驅動企業找眾、曝光、互動至自動導購的一站式行銷需求。

SurveyCake Audience代發問卷服務中，協助企業找到最精準的樣本族群進行發放，打造專屬流量池外，更有流量保證和可預測成本，其次在開放式問卷設計上結合心理測驗、互動遊戲等多元場景後，加深填答用戶的品牌印象與好感度。攜手電子票券領導品牌Edenred宜睿智慧串接E-Tickets服務，整合電子票券與問卷回饋機制，創造用戶填寫誘因，解決問卷無人填寫痛點。

SurveyCake成立至今累積超過120個國家的活躍用戶，橫跨金融、汽車、零售、餐飲等各產業，從財富500強到國際知名新創都是客戶，包括歐洲麥當勞以及TOYOTA，至今SurveyCake已協助用戶蒐集超過20億筆問卷數據。

創投基金VENTURE+ 執行合夥人莊豐賓表示，看好新芽網路長期所展現的優秀運營能力，足以將SurveyCake成功經驗複製到海外，成為問卷智慧的領導者，也期待成為團隊最有力的策略夥伴，運用自身產業資源及資本市場經驗，攜手 SurveyCake 擴大國際市場。