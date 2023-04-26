雙北共構宅美河市最熱銷 這三棟還在5字頭

北北基桃通勤月票將實施，預料逐捷運而居更風行。永慶房產集團根據實價登錄資料，統計2022年雙北市捷運共構宅交易量，小碧潭站的美河市以41件拔得頭籌，其次為南勢角站的南方之星、永春站E.A.T國際館。

永慶房屋研展中心副理陳金萍表示，美河市是小碧潭站的共構宅，屋齡約為10年左右，位於新店區中央路，與捷運綠線末端站新店站距離不遠，大約半小時左右就能到達台北市中心。

小碧潭站上方有京站廣場及IKEA連鎖賣場，鄰近央北重劃區，加上近期安坑輕軌的通車，近一年房價上漲約一成，目前每坪約64萬元，比起市中心相對親民，不只深受許多通勤及小家庭族群青睞，也是不少首購族群的購屋選擇。

新巨蛋則以35件交易量位居第二，陳金萍表示，新巨蛋為捷運新埔站的共構宅，附近從傳統市場到大型購物中心都有，各項學區機能完整，是許多家長置產首選。新巨蛋屋齡部分約13年，2022年房價約81.7萬元，年漲幅8.4%。

南方之星以25件交易量位居第三。南方之星位在中和區和平街，為捷運南勢角站的共構宅，屋齡約為12年，周邊生活機能完善，2022年房價約61.3萬元，年漲幅12%，

觀察交易量前十名共構宅，有超過半數都位於捷運末端站，陳金萍說明，捷運通勤族大多偏好居住於捷運站附近，不過由於越靠近市中心價格越貴，因此紛紛轉往捷運末段站尋屋。

交易量排名中，單價最低的三間共構宅，分別為美麗新境、冠德捷世及美麗景安，均為5字頭。

美麗新境、冠德捷世每坪單價均約為56.4萬元，陳金萍說明，美麗新境位於先嗇宮站，鄰近二重疏洪道重劃區，是三重區近幾年主要開發的重劃區，加上市政特區建設題材利多，因此，助攻房價年漲幅16.3%。

冠德捷世為菜寮站的共構宅，陳金萍分析，菜寮站為三重的行政中心，交通建設發展健全能快速抵達台北，周邊各項生活食衣住行機能完備，多為20-35坪的小宅產品，是許多通勤上班族及小家庭首購的最佳選擇。