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私法人買住宅狂增26.6% 專家曝：法人買房有這好處

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

內政部2021年底提出打炒房五重拳「平均地權條例修正案」，引起市場軒然大波，其中重點包含私法人購買住宅改為許可制，激起私法人趕在新法啟動前購買住宅的交易量，據內政部統計資料，2022年私法人購買住宅戶數共2萬2,502戶，比2021年大幅增加26.6%。

大家房屋企劃研究室總監郎美囡分析，法人持有不動產具有節稅效益，房屋成本可抵營所稅，雖然房地合一2.0版大幅減少法人轉售獲利，法人持有房屋仍有諸多益處，因此擠出一波交易量。

根據內政部資料，2022年法人購買住宅戶數不僅年增26.6%，跟2019年相比更是增加1倍以上，此外，去年非不動產及營建業法人持有1年即出售的比率高達59.63%，內政部認為法人持有住宅確實有短期進出的情形，故管制有其必要。

內政部昨（25）日預告平均地權條例子法草案，私法人購買住宅分為「免經許可」及「需經許可」2種，其中「需經許可」住宅，取得後應受5年不得移轉限制，而「需經許可」包含員工宿舍、出租經營、衛生福利機構、合作社購買住宅供社員使用、參與都更及危老、其他內政部公告共6項。

郎美囡表示，政府認為私法人原則上無居住需求，實務上確實不少投資人利用公司進行房屋買賣獲利，不過房地合一2.0規定法人出售不動產比照自然人課稅，已防堵這類炒作；在法人持有不動產的型態中，也有許多高資產以法人持有豪宅，去年如西華富邦、冠德信義、華固名鑄等知名豪宅，有多筆交易買方為法人，其目的可能為置產及家族資產配置與傳承，可預期子法上路後法人買豪宅不易，交易將減少，由於內政部已表示平均地權條例修正案不溯及既往，今年子法啟動前還能刺激成交量。

住商不動產企畫研究室執行總監徐佳馨認為，近幾年政府強力打炒房的重點聚焦於住宅市場，在私法人持有住宅受到管制後，高資產族及投資人將尋求更多元的財務規劃，再者，住宅類物件的購置、貸款有多道門檻、關卡，這也促使資金轉往非住宅物件。

資料來源／住商機構
資料來源／住商機構

內政部 房地合一 豪宅

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