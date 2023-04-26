中捷綠線通車2周年 軌道經濟發威 這1站房價漲最兇！
台中迎來捷運綠線通車兩周年里程碑，台灣房屋根據實價資料統計，今年第一季，沿線各站點房價，與通車前的2021年第一季相比，漲逾都超過1成，其中尤以北屯總站以均價33.5萬元，較二年前同期漲46.4%奪冠，其次是舊社站，漲幅45.8%，第三名是松竹站，漲幅達34.1%。
第一建經研究中心副理張菱育說，台中捷運通車兩年，台中買家「逐捷運而居」愈來愈鮮明，其中捷運站500公尺以內的物件，銀行的放貸心態也會相對積極，即便是屋齡稍高的中古屋，也有機會獲得更好的貸款額度，所以有意爭取高成數房貸的買家，可鎖定捷運沿線布局。
台灣房屋北屯特區富譽特許加盟店店東阮俊乾說明，漲幅前三站都緊鄰北屯總站特區、單元12，這二處新興重劃區過去集中在外圍中古社區交易，均價落在2字頭，近期捷運站周邊新案已陸續完工，由於新案購地、營造成本皆高，加上捷運通車後，重劃區發展到位，包括好市多賣場、大地商場、總站夜市營運，帶動房市，新成屋紛紛站上3、4字頭。
台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中說，近年房市因剛需扎實、成本追高，房價走升，加上捷運利多發酵，新興重劃區站點動輒上漲3、4成，成熟市區站點漲幅多半落在15%到25%，漲勢平緩，一來是成熟市區房價基期高，稀釋漲幅，二來則因鬧區開發飽和，新案釋出少，使房價欠缺高價新案帶動。
陳定中指出，至於最貴房價，落在市政府站均價37.2萬元，水安宮站、文心森林公園站分別以33.8萬元、33.7萬元名列二、三名。這3站都與台中房價領頭羊的七期重劃區為鄰，目前七期新案屢見8字頭以上高價，連一、二十年屋齡的中古社區都不乏4、5字頭的成交行情，也讓這三站在七期的強力撐腰下，成為綠線的房價領先群。
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