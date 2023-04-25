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國內房市「軟著陸」還是「硬著陸」？央行官員給答案了

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

中央銀行今（25）日公布，3月全體國銀房貸年增率跌至5.06%，連12月下滑，並為2019年5月以來的四年低點；不只如此，建商推案信心指標—建築融資，3月年增率為9.17%，同步寫下四年低點並維持下降趨勢，央行官員認為，數據顯示，國內房市已經出現「軟著陸」跡象。

央行今日公布最新統計，全體國銀房貸餘額為9兆4,149億元，創下歷史新高，月增268億元；央行官員解釋，雖然餘額續創新高，但年增率已明顯走緩，主要原因包括央行五度升息墊高融資成本、政府持續打炒房，以及國內外出現景氣下行風險，使房市交易急凍。

進一步觀察今年第1季表現，今年前三月，六大都會區合計買賣移轉棟數年減24%，且台北、新北、台中、台南、高雄與桃園，今年第1季買賣移轉棟數相較去年同期均為負數，顯示主要都會區的房市交易全都冷颼颼。

房貸餘額也出現相同情況。央行統計顯示，今年第1季，房貸餘額年增率為5.4%，較2022年第1季年增率9.42%明顯降溫；央行官員指出，過去兩、三年為房市最熱絡的時候，今年明顯降溫，國內房市已有「軟著陸」的跡象。

在建築貸款方面，3月餘額增至3兆1,503億元，同樣為歷史新高，單月增加107億元，不過年增率9.17%，連五降並為四年低點，自2021年1月以來，建築融資年增率飆上18.9%高點後變反轉直下，至今均維持下滑趨勢。

央行官員分析，建築融資年增率縮減，同樣也是受到央行啟動升息循環、政府打炒房，以及景氣出現下滑疑慮等利空影響，建商推案轉趨審慎。

央行數據指出，今年第1季建築融資年增率為9.75%，較2022年同期的13.55%明顯回落，進一步與2021年首季的18.22%高點相較，年增率大幅縮減近一半。

央行官員分析，儘管與房市相關的數據明顯降溫，但觀察銀行相關授信品質良好，顯示國內房市降溫屬於「軟著陸」，不至於對銀行獲利表現造成衝擊。

央行 房市

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