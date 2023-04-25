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賣股、買畫、買土地爭議頻傳 泰山：都是董事長權限

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
泰山表示，包括委任寬量公司提供財務顧問服務，出售全家股票，斥資7000萬元購買畫作、計畫花30億元購買台開名下花蓮新天堂樂園土地，都是董事長詹景超的權限，無需董事會同意。圖／聯合報系資料照片
泰山表示，包括委任寬量公司提供財務顧問服務，出售全家股票，斥資7000萬元購買畫作、計畫花30億元購買台開名下花蓮新天堂樂園土地，都是董事長詹景超的權限，無需董事會同意。圖／聯合報系資料照片

泰山經營權之爭未落幕，證交所要求泰山說明近期爭議，泰山則強調，包括委任寬量公司提供財務顧問服務，出售全家股票，斥資7000萬元購買畫作、計畫花30億元購買台開名下花蓮新天堂樂園土地，都是董事長詹景超的權限，無需董事會同意。

市場派龍邦日前指控，公司派出售金雞母全家股票後，馬上耗資7000萬元購買兩幅吳冠中畫作，還計畫花30億元購買台開名下花蓮新天堂樂園土地，且支付寬量國際8000萬元，作為媒介萬寶開發向泰山購入全家仲介費。

對於購買畫作，被質疑當初公司派說有增值空間，但卻列為固定資產，而固定資產折舊年限一過，就沒有增值空間。泰山發言人陳賢文對此表示，如果證交所認為不妥可以做調整，而公司過去行銷上會請代言人，畫作如果有經濟價值，也可以用來行銷，這是內部創新作法。

但被外界質疑，包括出售全家股權、購買畫作與台開土地等，都與一般的常規交易不同，泰山則強調，一切依法執行。陳賢文更說，「我剛接任不久，過往的行為我並不清楚。」

泰山 全家

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