巴菲特因台海風險賣台積電ADR 3個企業生存警示不可不知

摘要 1.股神巴菲特出脫台積電ADR，前後投資僅不到3個月。4月巴菲特受日經新聞專訪，透露大舉減碼台積電ADR的理由，是因為地緣政治風險。 2.中國商務部12日公告，針對台灣2455項產品進行「貿易壁壘調查」，調查持續最長9個月。 3.對於台灣來說，地緣政治變成企業長期經營最需要考量的關鍵因素，必須認清現實、做好全球佈局，才能避免潛在危機。

上週我和一家中部的企業進行電話會議，主因是他們想要到東南亞地區去發展。這家企業連中國都沒有去過，我很好奇他們為何要到越南設廠？

負責人很不好意思的說，是應國外客戶的要求。因為對方擔心台灣的地緣政治風險，要求該公司在今年之內，將30%的產能移到台灣以外地區，他們正在研究越南及泰國。

我聽了很訝異，因為這是一家傳統產業。台積電去美國投資，是高科技產業情有可原，沒想到傳統產業，竟然也會面臨地緣政治壓力。

地緣政治牽動經濟

上個月我受一家歐洲大銀行邀請，和其亞太主管討論台灣局勢。對方在會中問了一個很尖銳的問題，什麼是他們應關注的「跡象」（Signal）？當這個跡象出現，他們便要預作準備，因為他們在其他國家曾有措手不及無法賣出「投資部位」的經驗，不希望重蹈覆轍，而我請他關注2024總統大選。

前陣子美國股神巴菲特出脫台積電股票，前後投資僅不到3個月。市場對此相當好奇，有人推論出，巴菲特不一定做長期價值投資，也可能做短線操作。但上周巴菲特正式否定這個看法，他表示出脫台積電的理由，就是台海地緣政治風險。

再從兩岸經貿角度來看，也不樂觀。中國商務部12日公告，針對台灣2455項產品進行「貿易壁壘調查」，調查持續最長9個月。經濟部強調，兩岸經貿互動是互利互補，中方「不宜將貿易議題複雜化、工具化」。遭點名的商品，以農畜、水產、花卉、水果等為大宗，其餘有紡織纖維、冷熱軋鋼鐵、螺絲螺帽等。這個貿易壁壘調查，恐怕是由於近期兩岸關係不佳所導致。

國際擔憂台海危機給台灣的3個啟示

至於歐洲國家，對於地緣政治也有不一樣的聲音。法國總統馬克宏最近訪問中國，表示歐洲應建立戰略自主權，不要淪為美中的附庸。他說我們要盟邦、我們要好友、我們要夥伴，不過我們不要100%依賴他們。

馬克宏在演講指出，「如果你接受依賴其他大國，就讓自己處於不能自主決定的狀況，」他還說：「歐洲人連烏克蘭危機都解決不了，我們怎麼能就台灣問題信誓旦旦的說，當心，如果你們有什麼不當之舉，我們的馳援就到？」這番唱和中國觀點的說法，引發西方政壇和學界猛烈抨擊，直指馬克宏出賣盟友，更批評他已喪失歐洲領袖資格。

對於台灣來說，主要有3個啟示：第一，地緣政治變成企業長期經營最需要考量的關鍵因素；第二，台灣無法脫離地緣政治的影響，而國際間對台灣的看法比較悲觀；第三，台灣企業必須認清現實，積極走出去、做好全球佈局，才能避免潛在危機！

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