南港輪胎成為紐柏林賽道第一間大中華地區官方合作輪胎品牌

南港輪胎（2101）2012年開始積極研發性能輪胎領域，佈局全世界各項汽車運動賽事市場，2017年上市的半熱熔胎產品AR-1，活躍於歐美、日本各項知名賽事中，並拿下許多傲人的紀錄與成績。

2022年推出的全新世代半熱熔胎CR-S更是一戰成名，迅速引起全球賽車玩家的關注與討論，CR-S基於南港輪胎全新的研發動能與製造技術，全面提升輪胎性能表現，上市至今已在台灣、日本、北美等賽車市場中躋身於一級性能胎列強排名中，選手與玩家們無不驚豔這條來自台灣的性能輪胎帶來的頂尖運動表現與駕駛體驗。

南港公司強調，能有如此全面革新與進步，嚴苛的測試條件是研發階段的關鍵程序之一， 2016年起南港輪胎已開始在有著「綠色地獄」的德國紐柏林賽道進行研發階段的輪胎實車測試，無論是AR-1或是CR-S皆在這長達28公里、賽道起伏落差近300公尺的嚴苛賽道測試中誕生。

南港輪胎更與Apex Nuerburg車隊合作，讓許多慕名前往紐柏林賽道朝聖的人都乘坐著南港輪胎體驗在賽道上奔馳，更是第一家在紐柏林VLN賽事中登場並拿下佳績的台灣輪胎品牌，今年南港輪胎有了於紐柏林賽道廣告露出的機會，希望能透過在這世界最知名賽道的合作，讓全世界喜愛賽車運動的玩家與車迷們能更加認識來自台灣的輪胎品牌 — 南港輪胎。