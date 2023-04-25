富邦媒「寵愛女神節」推全新送禮服務 買氣估增2成

富邦媒（8454）旗下momo購物網根據站上觀察，母親節前夕美妝保養、按摩椅、精品、營養補充品等關鍵字搜尋量都會有彈跳式成長。 momo看好商機，4月26日至5月9日重磅推出《寵愛女神節》暖身慶霸氣寵媽，首波強打「九大品類日」連番推薦各品類寵媽好禮，並推出全新「送禮」服務來助攻，預計活動檔期買氣年增逾二成。

為滿足遠在他鄉工作或讀書的消費者送禮需求，momo推出全新「送禮」服務。富邦媒表示，現代人的節慶送禮講究儀式感，於母親節前夕全新推出「送禮」服務，凡於購物車結帳步驟中的收件人資料區選擇「送禮」，並填寫收禮人資料，即可透過momo將禮物送至收禮人的手中；momo「送禮」服務同時提供多款「電子賀卡」隨著禮物幫你即時傳遞暖心祝福，今年母親節即使因工作或就學遠在他鄉，都能透過momo「送禮」服務為你傳遞心意好禮與感謝之情。

除全新送禮服務及多項好康回饋助攻，為全面滿足媽咪的口袋心願，momo《寵愛女神節》暖身慶9大「品類日」推出下單攻略，透過日日推薦不同品類的母親節禮物清單，助消費者選禮不踩雷、划算購好物。像是職場媽咪必送5月1日「爆殺3C日」人氣文書神機Acer 14吋R7輕薄筆電，現省8,000只要19,900元；5月2日「家電下殺日」則祭出家居女神最愛的清掃逸品dyson V12輕量吸塵器，全新升級旗艦款特惠18,888元；喜愛花藝的媽咪首推5月3日「日用圖書日」LEGO樂高Creator Expert野花花束，透過獨一無二的DIY花束暖心傳遞愛意，驚喜價1,599元；5月4日「保健樂活日」獻上白蘭氏雙認證雞精72入，給媽媽最全面的溫補呵護，特惠價3,598元。

另，5月5日「家居餐廚日」康寧皇家饗宴5件餐盤，三層強化夾層玻璃輕薄耐碰撞，為擺盤帶來嶄新體驗，夢幻入手價1,680元；5月6日「休閒放鬆日」主打媽媽紓壓神器FUJI AI智能摩術椅，溫感紓壓點點到位，限時下殺46折只要39,900元；5月7日時尚媽咪專屬「流行時尚日」首推COACH手拿包吊飾禮盒組，寵媽限時價2,280元，還有FITFLOP初夏舒適耐走夾腳涼鞋，優惠價1,999元；5月8日愛美女王激推「美妝女神日」最夯新品巴黎卡詩極淨平衡頭皮精華，好評爆搶價900元，全館滿額再抽iPhone 14 Plus；5月9日「美食吃貨日」雀巢KLIM 克寧晚安奶粉750g，添加芝麻素助眠又補鈣，直降67折起，當日滿額登記再送10% mo幣。