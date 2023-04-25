無里程焦慮電動車TOYOTA PRIUS 正式導入台灣市場

電動車越來越夯，無里程焦慮電動車TOYOTA PRIUS PHEV正式導入台灣市場，售價旗艦129.5萬元，柏金版137.5萬元，年銷售目標1千台。

TOYOTA總代理和泰汽車（2207）4月25日舉辦全新複合式電動車，TOYOTA PRIUS PHEV的上市發表會，TSS 3.0全面守護安全搭載8SRS等40項主被動安全配備，可以說是一台讓人沒有里程焦慮的電動車。

TOYOTA為達全球碳中和目標，致力於研發各式電動化車款，以因地制宜提供全球顧客最適合的電動化車輛。而在所有的電動化車款中， PHEV複合式電動車除了是減碳效果最佳外，也是相當適合台灣用車環境的電動車。

全新PRIUS PHEV具有都市純電、長程油電備援的特點，純電里程行駛可滿足多數人平均每次行駛所需里程，且使用家用插座即可便利充電、並搭載油電備援系統，讓民眾假日出遊也無須計畫需要在哪個地點充電，可以說是一台讓人沒有里程焦慮的電動車。

PRIUS PHEV最長純電里程97公里

TOYOTA自1992年起即成立電動車部門。身為電動車領域的先驅，具有精熟的電池與電動車的開發技術。PRIUS PHEV全新設計的動力電池系統，電池容量達13.6kWh，並搭載高效率的動能回收系統，讓純電里程最長可達到97公里，日常、通勤均可享受純電車的駕駛樂趣！而充電更是相當容易，家用110V/220V插座均可充電，讓消費者無論在家中或停車場，都可以便利補充電能。

PRIUS PHEV複合式電動車搭載第五代Plug-in Hybrid System，消費者在長途駕駛時即可利用油電系統備援，不須為充電而耽擱旅程，也不須費心研究旅途中的充電站地點，是一台真正實現無里程焦慮的電動車。

全新第五代Plug-in Hybrid System升級2.0升的動力引擎，期望帶給消費者「迷人的駕馭性能」。除了綜效馬力更提升到223ps，且零百加速更僅需6.7秒。此外，PRIUS PHEV搭載第二代TNGA底盤、並下移動力電池位置與乘坐臀點，實現低重心配置，來提升操控穩定性，車身結構上也透過設計優化，讓整體的抗扭性提升15%註5，同時透過改良懸吊系統，提供更優質的乘坐舒適性。

轎跑外型與科技質感內裝，令人驚豔

PRIUS PHEV低重心的流線外型。引擎蓋折線及向上勾勒的車側曲線與19吋動感的雙色切削鋁圈，更加突顯其轎跑外觀。而在頭尾燈造型上也十分亮眼，頭燈以C字型銳利的造型，而尾燈則採貫穿式設計搭配霧灰燈罩，營造出PRIUS PHEV的科技未來感。

車室內裝採中島式座艙設計概念，帶來開闊的視野感受，同時具質感的環艙氣氛燈，搭配紋理飾板點綴，營造高質感科技座艙體驗，並搭載nanoeTM X 空氣清淨系統，有效維持車室內空氣清新。前置的7吋全彩數位儀錶板，使駕駛更容易閱讀行車資訊，而全新造型線傳式電子排檔，也讓換檔反應更迅速。另外，搭載全新的9吋Drive+ Link智能車載影音主機，支援無線Apple Carplay 與Android Auto連接功能，並提供智慧導航、影音串流、OTA (Over the Air) 雲端更新服務等六大功能，帶給駕駛更智慧的行車生活。

PRIUS PHEV標配Toyota Safety Sense 3.0 智動駕駛輔助系統，包含實用的ACC主動式車距維持動速系統(全速域/Stop & Go)、PCS預警式防護系統、LTA車道循跡輔助、RSA速限辨識輔助等系統外，更升級搭載8具SRS氣囊！新增了前座中央防碰撞 SRS 氣囊，可大幅減緩側撞時駕駛與前座乘員互相碰撞造成的傷害。PRIUS PHEV最高搭載40項主被動安全配備，全方位守護駕駛者與乘客安全。 TOYOTA全新複合式電動車，TOYOTA PRIUS PHEV無里程焦慮電動今上市發表會。黃淑惠攝 TOYOTA總代理和泰汽車4月25日舉辦全新複合式電動車，TOYOTA PRIUS PHEV的上市發表會。

黃淑惠攝