疫後店面強勢回歸 專家曝投資掌握這4大方向

信義全球今（25）日發布2022年台北市店面買賣交易排行榜，以中正區台北車站站前商圈以每坪單價382萬元登北市金店面冠軍。專家分析，站前商圈五鐵共構為北市重要交通樞紐， 加上有東區門戶計畫、雙子星大樓等重量級開發案加持，帶動站前商圈店面交易向上成長，隨著商圈人潮回籠、疫後店面市場強勢回歸，具改建議題的透店產品，也成為近期收益型買方關注重點。

統計2022年實價登錄店面買賣資料，中正區開封街一段出現單價382萬元的交易，奪下去年北市店面買賣單坪價格最高紀錄；中山區南京東路二段則以單價295萬元居次；第三名則位在大安區延吉街，以單價235萬入列。

信義全球資產公司顧問發展部經理林建勛觀察，去年包含中正區、中山區、大安區、信義區店面交易，都有單價每坪200萬元以上的交易，主因為疫後百業恢復正常進公司上班，而這些行政區皆有辦公大樓群聚，上班族有日常飲食、休閒娛樂等需求，為區域商圈帶來穩定客源；還有捷運等交通利多，為商圈帶進穩定人潮，活絡商圈商業活動。

2022年單坪最貴中正區店面位在台北車站站前商圈內，此區域集捷運、台鐵、高鐵交通優勢，區域內的店面身價自然不凡。林建勛說明，從2017年起實價登錄資料中可看到，在疫情前站前商圈店面交易即曾出現過單坪497萬元的紀錄，顯示該區店面在過去就是炙手可熱的標的。

另，去年底開封街一段成交每坪382萬元為歷年次高紀錄，預計待雙子星大樓完工，新百貨商場落成，頂級辦公室釋出、吸引付租能力強的公司行號進駐，未來就業人潮將可成為站前商圈以及周邊西門商圈的店面消費力新動能。

林建勛指出，儘管近期央行再度升息，可能衝擊店面這類租金收益型商品，但只要掌握四個方向，隨著疫後商圈商業活動復甦，店面仍會是資金停泊好去處。

第一，優先選擇位在成熟商圈、鄰捷運站交通便捷的標的，畢竟消費人流是實體店面必備的條件。

其二，挑選能吸引付租能力高業者願意進駐的店面，除了提升租金收益，此類承租方相對穩定，可減少空置影響。

其三，選擇租金有調升空間的標的，在疫情期間不少店面為避免空置，會有短期降低租金的情形，若依照周邊行情，租金是有調升空間，且隨著區域發展租金還能再向上調整，有助提高租金報酬率。

第四，可鎖定具有改建題材的店面產品，由於北市精華區土地稀缺，精華地段透天店面購入後可以收租，未來改建開發還有增值效益，可讓屋齡高的老透店身價不減。