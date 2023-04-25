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迎接疫後大航運時代 華航擴大招募百名航空菁英

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
旅運市場持續回溫，華航積極部署人力迎來榮景，即日起為期兩週展開各領域人員擴大徵才，包含航務簽派員、資訊、人資、會計、修護、台北客服人員及持續招募的機師等職缺，並同步推動產學合作，將延攬上百名新血加入華航團隊。華航提供
旅運市場持續回溫，華航積極部署人力迎來榮景，即日起為期兩週展開各領域人員擴大徵才，包含航務簽派員、資訊、人資、會計、修護、台北客服人員及持續招募的機師等職缺，並同步推動產學合作，將延攬上百名新血加入華航團隊。華航提供

隨國境解封，旅運市場持續回溫，華航（2610）積極部署人力迎來榮景，除年初甫完成逾百名運務員及客服人員招募，即日起為期兩週展開各領域人員擴大徵才，包含航務簽派員、資訊、人資、會計、修護、台北客服人員及持續招募的機師等職缺，並同步推動產學合作，將延攬上百名新血加入華航團隊，預計今年下半年陸續報到。盛情期待對航空業具熱忱的有志之士報考，航往心之所向。

本次人才招募包括資訊、人資、航務簽派、會計、客服及護理員等內勤職缺，報考資格為大學學歷以上，具備多益600分或同級英語認證的成績，並於華航網站報名；錄取者預計於8月分批報到，並展開共通職能訓練，依職缺進行專業訓練，訓練合格後始可加入業務行列。

華航也招考航機修護專技人員，負責各機型及相關附件維修工作，除華航自有客、貨機修護工作外，同時服務歐、美、亞洲等多國客戶。無經驗、無證照者皆可報考，具航機修護相關工作經驗尤佳，期待對航機維修具熱情且勇於實現自我者加入修護行列。

此外，華航全年持續招募培訓機師，大學以上畢業且不限定科系、無須航空相關工作經歷，錄取後將由公司安排至國外接受專業飛行訓練，歡迎守紀律、重團隊、嚮往御風而行者踴躍報名。

華航致力於企業永續發展，人才培育更是重點經營目標，今年也再度獲選知名求職網調查新鮮人最嚮往夢幻企業之一。華航積極推展產學合作，栽培優秀學生，除長期合作的地勤服務及教育科技類，今年更擴增航機簽派、航空氣象及心理等領域的全年實習機會，同時開放暑期見習，讓有志加入航空產業的在校生與產業實務接軌。

為強化社會人才競爭力，華航持續響應第二屆「TALENT, in Taiwan，台灣人才永續行動聯盟」，與台灣200餘家企業攜手持續推動與倡議人才永續，透過公司營運策略、產品服務及各職類專業訓練的培育課程，強化員工職能，創造員工更好的職涯發展與未來，傳承公司文化與價值。

相關招募及報名資訊可至華航網站查詢：https://calcfec.china-airlines.com/RCW/Info/JobList.aspx

華航 機師 產學合作

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