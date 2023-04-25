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重磅打炒房！ 預售屋五年內不得轉售

台灣醒報／ 記者簡嘉佑╱台北報導

【台灣醒報記者簡嘉佑台北報導】

預售屋不得轉售、私法人將限制購屋！內政部長林右昌25日公布平均地權條例子法說，私法人沒有居住的需求，但私法人購屋的狀況卻連年增加，損及一般民眾的居住權益，故將限制私法人購屋。為了打擊炒房狀況，內政部也強調，若非重大事故，否則五年內不得轉售預售屋；且建立實名制的檢舉金制度。

私法人購屋 炒房嫌疑

林右昌表示，私法人原則上無購屋需求，但108年私法人購屋達10219戶，111年購屋數量飆升至22502戶，且確實有短期進出的狀況，影響國人居住權益，有必要加以限制。

他強調，但考量私法人執行業務需求，並考量公益性、必要性，提供部分狀況下，私法人購屋「免經許可」，包括公營企業、買受瑕疵房屋物件、法院拍賣、文化資產、依法律規定有優先、都市更新、危老重建與合建等狀況。

限制預售屋轉售

林右昌說，過去投資客常以預售屋換約方式，進行短期炒作，為了遏制此現象，除非發生重大事故，否則預售屋簽約後，五年內不得換約轉售。

如有下述特殊狀況，仍可以轉售預售屋：「本人因非自願性離職，逾6個月未就業」；本人或其家庭成員出現「罹患重大傷病須6個月以上全日照顧」；「房屋因災害毀損而不堪居住，須另行租屋」；「發生意外事故，致第三人重傷或死亡」或「買受人死亡，繼承人無意保留；共同買受人間的轉售或讓與」。

針對該限制規範仍不溯及既往，內政部次長花敬群回應說，平均地權條例禁止預售屋換約，是法律的新規定。許多先前購屋的民眾還在交屋的等待期，為了避免影響到過去不知情的民眾，所以不溯及既往。他也強調，如果溯及既往，就需要替預售屋換約制度提供更大的例外樣態，反而影響打炒房的力度。

檢舉炒房需實名制

林右昌說，建立檢舉金制度，是為了精準打擊違規炒作的行為，但為了防治不實檢舉或浮報的狀況，所以要求檢舉人需實名制，且必須提出違規案件的人、事、時、地、物完整資料。

他表示，民眾檢舉如經查證屬實，將以一定比率的實收罰鍰作為獎金，規劃調降獎金比率為30%，且不訂金額上限。也就是若以罰鍰1千萬來說，檢舉人可拿到300萬元獎金。

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法人 林右昌

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