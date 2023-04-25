台南房市轉向了？ 估價師查價：13區下跌 最慘跌38%

台南市不動產估價師公會發布最新查價指出，台南15個主要行政區，有13區下跌，僅善化、永康上揚。跌勢最大為仁德區，去年高點時平均成交價一坪32.6萬，今年至今僅約20萬，重跌38%。

另外，歸仁區、中西區、新化區，新營區跌幅也都在二成以上。

台南市估價師公會資訊流通委員會主委林利州表示，此次實價登錄查價，是彙整今年1月至4月24日成屋單價，再和各區2022年平均單價最高價進行比對，調查物件則是針對成屋2樓以上，排除特殊交易及地上權、毛胚屋成交案件。

根據查價結果，台南市全市去年最高平均成交單價達20.1萬元，但今年截至4月，下滑至18.9萬，跌破二字頭，跌幅達6%。5個行政區重跌二成以上，仁德區最重達38%。

台南估價師公會資通會委員黃健誌估價師表示，近幾年台南市常因預售屋屢創高價受到矚目，由於預售價格往往暗示未來房地產價格走勢看法，因此成屋價格也受預售價格創高而被拉抬。

他表示，整體市場景氣佳時，所有行政區看起來都欣欣向榮一片利好，但當趨勢反轉時，個別行政區拿出來檢視時，公共建設支撐性不強，或過度追價之區域往往會優先被捨棄。