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2023總統盃黑客松聚焦零碳轉型 號召黑客攜手解題朝幸福家園邁進

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
啟動貴賓為年度競賽揭開序幕。交通部提供
啟動貴賓為年度競賽揭開序幕。交通部提供

「2023總統盃黑客松徵件啟動記者會」今(25)日於三創生活園區CLAPPER THEATER盛大舉辦，宣布2023總統盃黑客松徵件正式啟動，號召全國黑客認領公民心願，提出解方，並由政府落實，共同為零碳轉型努力。

邁入第六屆的「總統盃黑客松」以應用數位科技為基礎，並於今年首度擴大邀請立法、司法、考試及監察院加入，共同讓原本分散於政府部門和民間社群的能量匯集成「政策創新」的驅動力，也讓與民同行的理念，能貫徹於政府政策。

行政院副院長鄭文燦致詞時表示，因應『台灣2050淨零排放路徑及策略總說明』，今年總統盃黑客松主題以「零碳轉型．幸福前行」為主題，聚焦於四大轉型策略包括：「能源轉型」、「產業轉型」、「生活轉型」及「社會轉型」，期待提案團隊以永續、安全與韌性為基礎，透過跨領域、跨機關，公私協力，共同腦力激盪出改變現狀的創意解方，讓淨零轉型成為國家發展的新動能。

本屆總統盃黑客松承辦單位、交通部長王國材指出，氣候議題引發全世界高度重視，各國陸續提出「2050淨零排放」的宣示與行動，我國於2022年3月正式公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」，提出淨零之行動路徑，包括推動電動公車普及化、鼓勵電動機車及增設充電樁等。

今(2023)年度總統盃黑客松的主題即設定為「零碳轉型．幸福前行」，期待黑客們以能源轉型、產業轉型、生活轉型、社會轉型等四大構面進行創意提案。王國材強調，淨零排放是一條必走的路，雖然辛苦，但有跨部會一起努力就能實現。

王國材進一步表示，每年總統盃黑客松都會選出前五名的「卓越團隊」，由總統親自頒獎，卓越團隊的提案，獲得政府認可，得以申請補助往下推動，或直接列入施政計畫，藉黑客松活動，讓黑客文化實踐政府服務再造，提升國民福祉。

總統盃黑客松自25日起至5月31日止開放徵件，邀請各公部門機關同仁、各領域資料專家及民間黑客們踴躍提出富有創意、具體可行且能解決社會問題的解方。接下來各區徵件說明會暨資料應用講座，歡迎有興趣的黑客們上總統盃黑客松活動官網報名，一起為台灣邁向淨零的幸福家園來努力。活動詳情請參考2023總統盃黑客松活動網站：https://presidential-hackathon.taiwan.gov.tw。

總統盃黑客松記者會全體與會貴賓共同合影留念。交通部提供
總統盃黑客松記者會全體與會貴賓共同合影留念。交通部提供

黑客松 王國材

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