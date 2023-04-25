壓力山大！新天龍國晚三年買房 自備款多121萬

房價有感成長，購屋自備款門檻也提高，房仲依據聯徵中心資料近三年貸款數據，估算自備款，三年間以「新天龍國」新竹縣自備款增加121萬元最多，其次為新竹市77萬元、台南市56萬元。

大家房屋企研室總監郎美囡表示，新竹縣市過去三年因科技園區帶動房價急速上揚，自備款跟著拉高，雖然科技業平均薪資高，但晚三年購屋需要多準備百萬元的自備款，壓力不小。

大家房屋依據聯徵中心平均鑑估值以及平均核貸成數，估算購屋自備款，比較最新一季2022年第4季資料與2019年第4季資料，相當於總價的鑑估值，大多增加百萬以上，新竹縣三年增加411萬元最多。

另外，台南市、桃園市及高雄市平均總價都從不到千萬增加到破千萬，加上升息壓力，房貸族壓迫感加劇。

自備款部分，多數縣市增加，不過多在50萬以內，但新竹縣大增121萬，新竹市也達77萬，新竹人買屋壓力明顯高出其他縣市。

郎美囡分析，央行去年每季升息，新竹縣市成交量受到衝擊，但由於需求大於供給，建商不輕易降價，房價也繼續走揚，三年前新竹縣只有260多萬自備款就可買屋，現在已需384萬元。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨提醒，目前各銀行對不動產貸款偏向保守，買方簽約前可先詢問銀行貸款條件，以免發生貸款成數低於預期、自備款不足衍生違約風險。