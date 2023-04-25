快訊

教科書用語之爭 他指教學現場將出現這個問題

昔賠光兒300萬存款！小彬彬「月賺百萬」驚人收入曝光

解放軍無偵-8「看得到打不到」成台海與美航艦大威脅？

壓力山大！新天龍國晚三年買房 自備款多121萬

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
新竹房市示意圖。記者游智文／攝影
新竹房市示意圖。記者游智文／攝影

房價有感成長，購屋自備款門檻也提高，房仲依據聯徵中心資料近三年貸款數據，估算自備款，三年間以「新天龍國」新竹縣自備款增加121萬元最多，其次為新竹市77萬元、台南市56萬元。

大家房屋企研室總監郎美囡表示，新竹縣市過去三年因科技園區帶動房價急速上揚，自備款跟著拉高，雖然科技業平均薪資高，但晚三年購屋需要多準備百萬元的自備款，壓力不小。

大家房屋依據聯徵中心平均鑑估值以及平均核貸成數，估算購屋自備款，比較最新一季2022年第4季資料與2019年第4季資料，相當於總價的鑑估值，大多增加百萬以上，新竹縣三年增加411萬元最多。

另外，台南市、桃園市及高雄市平均總價都從不到千萬增加到破千萬，加上升息壓力，房貸族壓迫感加劇。

自備款部分，多數縣市增加，不過多在50萬以內，但新竹縣大增121萬，新竹市也達77萬，新竹人買屋壓力明顯高出其他縣市。

郎美囡分析，央行去年每季升息，新竹縣市成交量受到衝擊，但由於需求大於供給，建商不輕易降價，房價也繼續走揚，三年前新竹縣只有260多萬自備款就可買屋，現在已需384萬元。

住商不動產企研室執行總監徐佳馨提醒，目前各銀行對不動產貸款偏向保守，買方簽約前可先詢問銀行貸款條件，以免發生貸款成數低於預期、自備款不足衍生違約風險。

她表示，購屋人可用目前利率估算每月房貸負擔，若擔憂央行之後還會升息，可先將利率多加0.25%~0.5%，測試自己的壓力彈性，每月貸款負擔盡量不要超過家戶所得的三分之一，避免因購屋而壓垮生活品質。

資料來源／住商機構
資料來源／住商機構

升息

延伸閱讀

外資投資住宿、餐飲 躍進

每晚要價1.5萬？南投遭指住宿全台最貴 縣府喊冤

養老靠房趨勢增 升息後以房養老增18%

3大五鐵共構站去年房價分歧 南港站下修3.6%！原因曝光

相關新聞

「捷運出站200公尺就到家」有影嘸？這建案廣告不實被開罰50萬

君悅建設有限公司及好事優廣告行銷有限公司銷售桃園市桃園區「君邑富域」建案，在臉書上刊載「鄰近捷運站 O13站200米……...

跨境旅遊量能+轉型能源政策 基建動能催油門

招商、迎客跨境旅遊量能全面釋放，海外商務行程、出國旅遊計畫，已經成為討論熱度最高的話題，而在極端氣候環境下，旅遊計畫的安...

台杉投資領投 安宏生醫完成1,000萬美元A輪募資

新創公司安宏生醫今（25）日表示，該公司日前已完成由台杉投資領投的A輪募資，獲得1,000萬美元（約新台幣3億元）資金，...

零碳不再是夢！伊雲谷憑「這7招」達成綠色挑戰

數位轉型服務商伊雲谷（6689）透過臉書宣布，公司已正式達成「Go Green with ECV」綠色挑戰，並感謝分布於...

政經私房話／吳東亮愛運動 重訓維持肌力

工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮熱愛運動出了名，過去從事游泳、高爾夫球，偶爾也會從事其他球類運動，他曾說，過去覺得...

創業之星選秀／台企銀引資 助新創壯大

扶植中小企業講求投資、融資與輔導並進，台灣企銀身為全台唯一中小企業專業銀行，透過「類金控」模式，推動各項創業專案貸款，為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦