日本觀光旺季將至 日股行情看俏

日本政府觀光局（JNTO）日前公布今年3月份訪日外國客總數達181.75萬人，已回復到疫情前2019年3月的66%水準。日本即將在下周迎來黃金周（Golden Week）長假，更預計5/8將新冠肺炎降級，並取消入境管制。因此，瀚亞投資看好日本疫情降級及觀光旺季將至，可望帶動日股及相關類股上揚。

日本央行新任總裁上任後維持超寬鬆利率政策，刺激日經225指數漲勢凌厲，帶動日本股票型基金近期表現亮眼。根據理柏統計至3月底，境內、境外共29檔日本股票型基金第1季平均上漲6.1%。瀚亞投資-日本動力股票基金短中長期績效亮眼，以投資幣別來說，更具備日圓、美元、美元避險、澳幣及南非幣避險等多元貨幣級別。

股神巴菲特看好並加碼日股，提高五大商社持股。瀚亞投資表示，日股持續受惠於弱勢日圓及經濟復甦情勢，股市價值長期被低估的情勢將逐漸扭轉，隨著企業獲利持續改善，日股可望重新吸引國際投資人青睞。

瀚亞投資日本股票團隊資產配置經理Oliver Lee表示，看好四個未來日本股市的題材及相關受惠產業，包括一、日本境內疫情解封的消費復甦、二、全球供應鏈壓力緩解、有利於日本部分製造商、三、 中國解封帶動日本觀光及旅遊旺季將至、四、日股評價低於長期平均，本益比僅15.3倍，遠低於10年平均的16.4倍。

其中，日本大型企業平均加薪逾5%，難得有感的薪資成長，讓民眾會有較強的意願消費，亦看好旅遊旺季將至，均有助於日本當地內需、觀光消費產業發展，加碼如大型零售商城、旅遊住宿、鐵道交通等族群。

瀚亞投資-日本動力股票基金研究團隊表示，日圓偏弱走勢，對於日本股市的收益相對有利，特別是對出口商的收入有利；適度的通膨水準，也同樣有利於日本企業。長線來看，日本處於亞洲（中國除外）的門戶，將受益於整體亞洲景氣復甦，透過金融、零售和消費品產業的增長，參與整體亞洲市場的增長趨勢，建議投資人積極掌握日本投資機會。