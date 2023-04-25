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2000坪藏壽司搶先釋出20秒預告影片 全新外型吸睛

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北即時報導

藏壽司全球最大旗艦店，廣受大眾矚目與期待，藏壽司今（25）日搶先釋出20秒預告影片，2000坪全球最大旗艦店顛覆大眾對迴轉壽司的想像。此外，繼上一波拉拉熊扭蛋之後，藏壽司這次再次推出超可愛的拉拉熊飲料杯套，只要消費滿額就能免費獲得。迎接初夏，藏壽司同步推出兩款「胡麻油醃漬鮪魚」、「炙烤明太子鮮蝦」，人氣甜點亦同時推出兩款全新品項，包括「戀戀吉那草莓聖代」以及濃郁的「濃情巧克力黑磚」，勢必又會颳起一波藏壽司甜點風潮。

引起高度話題藏壽司全球旗艦店，搶先釋出20秒預告影片，2000坪全球最大旗艦店，外型與以往土藏造型街邊店截然不同，全球旗艦店的外側牆，以熟成鮪魚、生鮭魚、炸蝦天婦羅等人氣商品名稱，以番付表形式呈現，為此全球旗艦店視覺設計亮點之一，巨大壽司名稱的番付表一眼望去極為震撼，勢必成為高雄最新打卡景點，預計5月上旬開幕。

每每推出限量好禮都造成話題的藏壽司，這次承襲拉拉熊 扭蛋熱潮，推出超萌粉嫩設計的「拉拉熊 飲料杯袋」。拉拉熊的裁型造型，符合拉拉熊可愛身形，材質為合成皮革，4月28日起，只要單筆消費滿1,200元 並按讚藏壽司官方Facebook或追蹤官方Instagram，至櫃台出示畫面即可免費兌換一個。全店數量有限，換完為止。

為了迎接即將到來的夏天，藏壽司也趁勢推出兩款清爽的握壽司，包括以香氣十足的胡麻油料理的「胡麻油醃漬鮪魚」，上頭清爽的野菜搭配新鮮鮪魚刺身融合，而「炙烤明太子鮮蝦」則以鹹香明太子調味，以炙烤方式突顯蝦肉的鮮甜。

藏壽司 人氣甜點

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