快訊

教科書用語之爭 他指教學現場將出現這個問題

昔賠光兒300萬存款！小彬彬「月賺百萬」驚人收入曝光

解放軍無偵-8「看得到打不到」成台海與美航艦大威脅？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

跨境旅遊量能+轉型能源政策 基建動能催油門

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
表、歐美推動能源轉型相關政策
表、歐美推動能源轉型相關政策

招商、迎客跨境旅遊量能全面釋放，海外商務行程、出國旅遊計畫，已經成為討論熱度最高的話題，而在極端氣候環境下，旅遊計畫的安排，隨時要因應氣候調整，極端氣候帶來的變化也促使全球各國政府、各大企業致力2050淨零碳排目標，全面投入推動綠能、節能發展，第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映表示，疫後旅遊量能與轉型能源政策，全面催出水電公用事業與基礎建設的成長新動能。

公用事業與基礎建設產業具備防禦特性與收益穩定性，林志映說，去年底至今年第1季，科技成長型產業在大幅反彈過程中，公用基建類股見回檔休息，不過，相關投資標的提供投資者資本增值、穩健收入的投資選擇，儘管股價修正調整，仍然具備穩健經營與股息殖利率優勢，從產業的利多發展條件研判，近期公用事業類股的估值與股價回調後遭低估，提供穩健型投資人分批加碼投資的較佳時機。

根據世界經濟論壇(WEF)全球競爭力報告排名，日本的優質基建名列全球140個國家中的第五名，疫後旅遊量能大爆發，日本更成為亞洲旅遊第一選擇，這也使得近期日本的鐵路系統運客量大幅成長，針對國際遊客的票價已陸續公佈調整計畫，林志映表示，近期基金投資組合內將西日本鐵路(WestJapan Railway)納入投資標的，正是看好日本關西地區旅遊量能及票價訂價優勢等；日本鐵路公司具備高進入門檻，擁有較佳的現金流量，加上歐美、亞洲及中國的旅客全面回流，中長期的獲利成長可期，公用事業與基建相關配置中，受惠旅遊量能的產業還包括如：公路建設、海運港埠服務，及機場服務等。

進一步來看，疫後影響全球遊客旅行計畫的重要變數，像是：水災、風災、森林大火、空污現象，還有像是紅葉、櫻花，植物生態花期的改變等等，這是來自於氣候變遷、極端氣候的影響，林志映表示，為達成全球2050淨零目標，各國政府齊力投入能源轉型的發展及政策推動(見表)。林志映說明，像是美國降低通膨法案(IRA)宣布後，到2030年約可帶動2,700億美元的額外投資，增

加陸上風電與太陽能裝機量等；英國政府也在3月份宣布能源安全計畫(ESP)，鼓勵私人投資、放鬆監管，主要在加速推動太陽能、海上風險與電力網絡的規劃等；此外，亦針對核能、離岸風電、淨零氫能、熱等，有各項獎勵與補助措施等；歐盟則有淨零產業法案(NZIA)及關鍵原料法案(CRMA)等綠色新政上路，此外，歐盟亦提出「歐洲氫銀行」計畫，因應美國和中國大陸大量補貼綠能產業，對歐洲競爭力的威脅，透過相關政策推動，歐盟將簡化綠能產業審核、放寬補貼及減稅，擴大在地化清潔能源技術與製造業升級等。

全球天然氣價格及電價在今年下跌後，下半年需求帶動下可望回升，林志映說，隨通膨定價、需求穩定的管線業者，及具備未來轉型題材的再生能源公司，都可望維持獲利能力長期向上提升，各國政府的政策支持法案，已促進包括電廠及各公用事業加速推展能源轉型發展設施的投資，並陸續帶來獲利成長的挹注，林志映說明，近期公用事業類股進入3-7月份的除權息旺季，在年初市場拉回後，也提供相關標的較佳的股息吸引力，建議投資人逢低佈局、定期定額分散投資，參與公用事業長期穩健息收優勢。

日本 太陽能

延伸閱讀

避免歐盟反壟斷調查 傳微軟同意不捆綁Teams與Office

盼韓日和解 尹錫悅：不接受拿百年前事要日本下跪

九檔台股ETF 人氣旺

大同 水力發電機出貨看增

相關新聞

「捷運出站200公尺就到家」有影嘸？這建案廣告不實被開罰50萬

君悅建設有限公司及好事優廣告行銷有限公司銷售桃園市桃園區「君邑富域」建案，在臉書上刊載「鄰近捷運站 O13站200米……...

跨境旅遊量能+轉型能源政策 基建動能催油門

招商、迎客跨境旅遊量能全面釋放，海外商務行程、出國旅遊計畫，已經成為討論熱度最高的話題，而在極端氣候環境下，旅遊計畫的安...

台杉投資領投 安宏生醫完成1,000萬美元A輪募資

新創公司安宏生醫今（25）日表示，該公司日前已完成由台杉投資領投的A輪募資，獲得1,000萬美元（約新台幣3億元）資金，...

零碳不再是夢！伊雲谷憑「這7招」達成綠色挑戰

數位轉型服務商伊雲谷（6689）透過臉書宣布，公司已正式達成「Go Green with ECV」綠色挑戰，並感謝分布於...

政經私房話／吳東亮愛運動 重訓維持肌力

工商協進會理事長、台新金控董事長吳東亮熱愛運動出了名，過去從事游泳、高爾夫球，偶爾也會從事其他球類運動，他曾說，過去覺得...

創業之星選秀／台企銀引資 助新創壯大

扶植中小企業講求投資、融資與輔導並進，台灣企銀身為全台唯一中小企業專業銀行，透過「類金控」模式，推動各項創業專案貸款，為...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦