跨境旅遊量能+轉型能源政策 基建動能催油門

招商、迎客跨境旅遊量能全面釋放，海外商務行程、出國旅遊計畫，已經成為討論熱度最高的話題，而在極端氣候環境下，旅遊計畫的安排，隨時要因應氣候調整，極端氣候帶來的變化也促使全球各國政府、各大企業致力2050淨零碳排目標，全面投入推動綠能、節能發展，第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金經理人林志映表示，疫後旅遊量能與轉型能源政策，全面催出水電公用事業與基礎建設的成長新動能。

公用事業與基礎建設產業具備防禦特性與收益穩定性，林志映說，去年底至今年第1季，科技成長型產業在大幅反彈過程中，公用基建類股見回檔休息，不過，相關投資標的提供投資者資本增值、穩健收入的投資選擇，儘管股價修正調整，仍然具備穩健經營與股息殖利率優勢，從產業的利多發展條件研判，近期公用事業類股的估值與股價回調後遭低估，提供穩健型投資人分批加碼投資的較佳時機。

根據世界經濟論壇(WEF)全球競爭力報告排名，日本的優質基建名列全球140個國家中的第五名，疫後旅遊量能大爆發，日本更成為亞洲旅遊第一選擇，這也使得近期日本的鐵路系統運客量大幅成長，針對國際遊客的票價已陸續公佈調整計畫，林志映表示，近期基金投資組合內將西日本鐵路(WestJapan Railway)納入投資標的，正是看好日本關西地區旅遊量能及票價訂價優勢等；日本鐵路公司具備高進入門檻，擁有較佳的現金流量，加上歐美、亞洲及中國的旅客全面回流，中長期的獲利成長可期，公用事業與基建相關配置中，受惠旅遊量能的產業還包括如：公路建設、海運港埠服務，及機場服務等。

進一步來看，疫後影響全球遊客旅行計畫的重要變數，像是：水災、風災、森林大火、空污現象，還有像是紅葉、櫻花，植物生態花期的改變等等，這是來自於氣候變遷、極端氣候的影響，林志映表示，為達成全球2050淨零目標，各國政府齊力投入能源轉型的發展及政策推動(見表)。林志映說明，像是美國降低通膨法案(IRA)宣布後，到2030年約可帶動2,700億美元的額外投資，增

加陸上風電與太陽能裝機量等；英國政府也在3月份宣布能源安全計畫(ESP)，鼓勵私人投資、放鬆監管，主要在加速推動太陽能、海上風險與電力網絡的規劃等；此外，亦針對核能、離岸風電、淨零氫能、熱等，有各項獎勵與補助措施等；歐盟則有淨零產業法案(NZIA)及關鍵原料法案(CRMA)等綠色新政上路，此外，歐盟亦提出「歐洲氫銀行」計畫，因應美國和中國大陸大量補貼綠能產業，對歐洲競爭力的威脅，透過相關政策推動，歐盟將簡化綠能產業審核、放寬補貼及減稅，擴大在地化清潔能源技術與製造業升級等。

全球天然氣價格及電價在今年下跌後，下半年需求帶動下可望回升，林志映說，隨通膨定價、需求穩定的管線業者，及具備未來轉型題材的再生能源公司，都可望維持獲利能力長期向上提升，各國政府的政策支持法案，已促進包括電廠及各公用事業加速推展能源轉型發展設施的投資，並陸續帶來獲利成長的挹注，林志映說明，近期公用事業類股進入3-7月份的除權息旺季，在年初市場拉回後，也提供相關標的較佳的股息吸引力，建議投資人逢低佈局、定期定額分散投資，參與公用事業長期穩健息收優勢。