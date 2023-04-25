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零碳不再是夢！伊雲谷憑「這7招」達成綠色挑戰

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
伊雲谷為環境種樹來綠化ECV，藉此達成「Go Green with ECV」綠色挑戰。圖／翻攝自臉書
伊雲谷為環境種樹來綠化ECV，藉此達成「Go Green with ECV」綠色挑戰。圖／翻攝自臉書

數位轉型服務商伊雲谷（6689）透過臉書宣布，公司已正式達成「Go Green with ECV」綠色挑戰，並感謝分布於全球的ECVers夥伴積極響應，邀請大家一起加入，從日常生活開始做出改變，只要簡單採取幾個「綠色永續行動」，就能替永續帶來希望，共同為未來打造更美好的明天。

伊雲谷認為，只要讓生活在這片土地上的每個人都凝聚在一起，並簡單落實「重複使用容器」和「搭乘公共交通工具」，就能對環境保護進行貢獻，隨著時間推移、待節能養成習慣，綠化推廣行之有年後，就能顯著且有效的「減少浪費」，促進整體環境的永續發展，伊雲谷力邀全民齊心投入，一起邁向「綠色永續」的未來。

伊雲谷也釋出7張全球ECVers夥伴各自發揮創意響應活動的照片，包括：1.「伊雲谷透過種樹，為環境種樹來綠化ECV」、2.「伊雲谷通過使用二手紙背面空白區域來重複印刷，以節省紙張使用量」、3.「伊雲谷適時的將電燈關閉、僅透過自然照射的溫暖陽光來工作」；

4.「鼓勵員工互相交換二手書，藉此加強綠色永續概念」、5.「鼓勵員工使用者自己的環保購物袋來購物」、6.「伊雲谷將一次性午餐容器全換成可重複使用的飯盒、瓶子」、7. 「公司捐贈4袋塑膠垃圾給綠建築建造者，待他們回收塑膠後，『零碳成居』就能化為可能」。

綠建築

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