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「為永續而跑」 遠雄攜手《國家地理》舉辦萬人路跑

經濟日報／ 記者陳美玲/即時報導
遠雄集團副總楊舜欽(左二)、董事長遊憩事業武祥生 (右二)、與華特迪士尼公司台灣頻道內容部總經理吳靜嫺、以及環保大使禾浩辰一同為國家地理路跑鳴槍開跑。遠雄集團提供
遠雄集團副總楊舜欽(左二)、董事長遊憩事業武祥生 (右二)、與華特迪士尼公司台灣頻道內容部總經理吳靜嫺、以及環保大使禾浩辰一同為國家地理路跑鳴槍開跑。遠雄集團提供

遠雄集團長期關注環境議題，以ESG為核心價值，更以永續發展為考量，此次與《國家地理》核心方向產生共鳴，雙方首度合作推動「海洋永續發展計畫」，並選在世界地球日隔一天，舉辦「2023國家地理路跑—為永續而跑」，這也是台灣唯一一場以「永續」為名的運動賽事，不僅吸引萬名民眾一起守護地球健康，遠雄集團同仁也身體力行，攜家帶眷一同響應活動。

在「為永續而跑」號召下，遠雄集團關係企業共50名員工與親屬，一起為「環保愛地球」踏上綠色運動跑道，4月23日活動當天一早天氣涼爽正適合路跑，遠雄集團的選手們，邁開步伐為地球而跑。

而為了替同仁加油打氣，遠雄也有20名同仁加入志工行列，提供路跑選手所需的水份和補給品，如同遠雄集團在ESG共同目標下，各關企與各部門間，在各自崗位上一起為永續盡份心力、奔向環境共好。

活動現場除了路跑活動，遠雄海洋公園也設置以海洋教育體驗為主題的攤位，帶來鯊魚相關基本知識，為了增加體驗參與度，甚至帶來未孵化的狗鯊蛋等活動內容，讓前來參與的大小朋友更了解海洋生態，以兒童海洋教育為出發點，期盼丟出環保思維，在民眾心中泛起漣漪。

立基於響應SDGs聯合國永續發展目標下，遠雄從教育上關注環境保育，遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示，2050淨零碳排是全球性的目標，降低溫室氣體排放，保護我們的地球，「為永續而跑」更是一個非常棒的倡議，提醒我們海洋的重要性，海洋環境的保護，更是每個人的責任，期待透過這樣的活動，展示我們對保護海洋的承諾和行動，號召更多民眾關注環境議題。

追求經濟發展同時，該如何兼顧環境永續發展，已成為全球顯學，遠雄集團希望與《國家地理》的合作，能達到拋磚引玉效果，讓更多人攜手前行，共同建構更美好的社會和未來。

遠雄 海洋教育 路跑

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