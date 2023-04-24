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大同大啖水力發電商機 今年水力發電機出貨年增5成

經濟日報／ 記者張瑞益／台北即時報導

大同公司（2371）宣布其為日本工營公司製造之橫式同步發電機已於上月完成竣工典禮，該水力發電機為與日本工營技術合作，安裝於日本小又川新發電所，最大出力為10,326kW，於去年12月開始營業運轉，預計年發電量約4,850萬kWH。大同與日本工營為長期合作夥伴，雙方已進一步簽定水力用發電機設計製造協業契约，將合作範圍擴大到10,000kVA水力發電機。大同與日本工營過去十數年來的合作，皆專注於小型1,000kVA以下水力發電技術與設備製造。

大同公司表示，馬達事業部今年大型水力發電機出貨將較去年成長5成，明年更較今年躍升。與日本工營雙方協業合作未來五年除發電機訂單外，雙方也將合作爭取日本水力發電廠機組維修業務。

大同公司評估，大型發電機營收占比未來將由5%激增至20%，成為大同馬達事業部未來營運的成長動能。

日本工營為日本最大的工程顧問公司，亦是電力能源設備製造大廠，總部位於日本東京，再生能源中的水力發電工程為其著名專精強項。

311東日本大震災導致福島核電廠核能外洩後，日本政府大力推動水力發電等再生能源發電，以提升收購價的3倍來激勵民間投資參與，致使近10年來日本公設與民間的中小水力發電廠快速蓬勃發展。

水力發電運用河流或瀑布的流動與高低落差，是最潔淨永續的低碳綠電，同步發電機的效率高達95%以上，相較風能、太陽能的發電最穩定成本最低，最具效益，中小型水力發電已成為新近綠能趨勢。

大同公司除了與日本工營合作外，亦與國內小水力業者合作，配合政府再生能源發展政策，積極發展小水力發電。深耕水力發電設備超過半世紀的大同，為台灣水力發電廠機組的最大供應廠，實績包含全台台電的水力發電廠。

日本 大同 核電廠

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