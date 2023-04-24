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安勤策略投資柏瑞醫 合作開發AI疾病輔助篩檢系統

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠安勤（3479）今（24）日宣布與柏瑞醫公司在三月份達成策略聯盟投資合作。這項合作將專注於開發AI疾病輔助篩檢系統，並利用AI智能技術以及HPC高速運算提升醫學領域的效率，推動前期篩檢的預防治療。

柏瑞醫公司的AI疾病輔助篩檢方案已通過台灣及其他多國的核准，其AI疾病篩檢系統可針對骨質疏鬆、子宮頸抹片、膀胱癌、BRCA乳癌等常見疾病進行快速、準確的篩檢。安勤科技也推出了AI-ready的Intel高階Xeon醫療系統與邊緣運算系統，針對高度運算的醫療AI篩檢，提供了最適合的方案。

其中柏瑞醫的骨質疏鬆AI篩檢導入數個醫學中心後，在骨鬆的檢查上，把過去要一個月以上的等待時間，縮短到從拍完X光片到骨鬆篩檢AI產生分析報告，只要使用一般X光機，可在一分鐘之內完成骨密度篩檢報告，且偽陽率及偽陰率都低於10%，柏瑞醫骨鬆AI篩檢也可以直接在X光車上直接使用，無論是企業健檢或是到偏鄉都很方便，讓服務深入社區角落，讓更多的患者受益。

柏瑞醫骨質疏鬆AI篩檢方案已經獲得包括台灣 TFDA以及越南，新加坡正式醫療認證並與當地醫療通路合作展開銷售，同時還在進行泰國，馬來西亞跟日本市場的醫療認證申請，預計2024年開始與當地醫療通路合作銷售。

這次合作，兩家公司結合了軟硬整合，將AI智能技術與HPC高速運算結合起來，達成目前最具話題的AI智能技術以及HPC高速運算。此外，我們也非常重視人工智慧在醫學上的優勢。透過這項合作，我們希望能夠幫助醫謢人員提高工作效率，並且推動前期篩檢的預防治療，提升整個醫療領域的效率和品質。AI技術的發展將對醫學領域帶來重大的變革和提升。例如，AI可以幫助醫生快速準確地診斷疾病，提高診斷準確率和速度；同時，它還可以幫助研究人員從龐大的數據庫中發現新的療法和治療方案，推動醫學科技的發展。

安勤科技張嘉哲總經理表示。我們非常榮幸能夠與柏瑞醫公司進行這次合作，這是一個非常重要的里程碑。透過我們的AI-ready醫療系統和邊緣運算系統，我們能夠為柏瑞醫公司提供最適合的運算平台，以支持他們的AI疾病篩檢系統。我們相信，這次合作將會加快醫學領域的數位轉型，並為患者帶來更好的醫療服務。

柏瑞醫張漢威執行長表示，我們很高興能夠與安勤科技進行合作，他們有近20年在醫療領域的專業技術深耕，非常值得信賴。我們的AI疾病篩檢系統需要高速運算和可靠的技術支持，我們期待著透過這次合作，為病患提供更好的醫療服務和更準確的診斷結果。

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