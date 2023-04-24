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台中捷運綠線通車兩周年 這站房價狂漲近五成奪冠

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
台中捷運通車兩週年房價漲幅統計。資料來源：台灣房屋集團趨勢中心提供
台中捷運通車兩週年房價漲幅統計。資料來源：台灣房屋集團趨勢中心提供

台中捷運綠線於2021年4月25日正式通車，本週迎來通車兩週年里程碑，不僅市府將舉辦慶祝活動，周邊房價也歡聲雷動！台灣房屋根據實價資料，統計綠線通車兩週年的房價漲幅，結果顯示，今年第1季的各站房價，與正式通車前夕的2021年第1季相比，全數漲逾一成。

其中，北屯總站今年第1季均價33.5萬元，較2021年同期上漲46.4%，勇奪中捷綠線的漲幅冠軍。舊社站也價揚超過四成，以45.8%的漲幅居次；松竹站則從21.1萬元漲到28.3萬元，揚升34.1%奪下漲幅季軍。

台灣房屋北屯特區富譽特許加盟店店東阮俊乾表示，漲幅最高的北屯總站、舊社站與松竹站，都緊鄰北屯區近年快速發展的總站特區、單元十二。

兩、三年前因兩大新興重劃區的新案尚在興建中，區段的成屋交易，多集中在外圍的中古社區，使均價落在2字頭；但近期捷運站周邊新案已陸續完工，由於新案的購地與營造成本皆高，加上捷運通車後，重劃區發展逐漸到位，包括好市多賣場、大地商場、總站夜市都已營運，所以現今新成屋價碼紛紛站上3、4字頭，整體均價也因而較通車前夕明顯成長。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中指出，近年房市因剛需扎實、成本追高，整體價格持續走升，加上捷運利多發酵，使站區周邊房價漲勢明顯，不過相較於新興重劃區的站點動輒上漲3、4成，成熟市區的捷運站，周遭漲幅多半落在15%至25%之間，漲勢相對平緩。

一來是成熟市區房價基期較高，易稀釋漲幅；二來則因鬧區開發飽和，新案釋出較少，使得房價欠缺高價新案帶動，導致成長動能相對保守。

今年第1季中捷綠線的各站房價，以市政府站均價37.2萬元最高，水安宮站、文心森林公園站分別以33.8萬元、33.7萬元名列二、三名。

陳定中表示，房價最高的三站，都與台中房價領頭羊的七期重劃區為鄰，目前七期不但新案屢見8字頭以上高價，連屋齡10至20年的中古社區，都不乏4、5字頭的成交行情，也讓這三站在七期的強力撐腰之下，成為綠線的房價領先群。

第一建經研究中心副理張菱育表示，台中捷運通車兩年，現今單月運量已突破百萬人次，隨著利用率穩定成長，台中買家「逐捷運而居」的情況也會越來越鮮明。

其中，「距離捷運站500公尺以內」的物件，受軌道利多加持的效益鮮明，銀行的放貸心態也會相對積極，即便是屋齡稍高的中古屋，也有機會獲得比一般物件更好的貸款額度，所以有意爭取高成數房貸的買家，可以鎖定捷運沿線佈局。

台中捷運通車兩週年，北屯總站均價上漲46.4%，勇奪漲幅冠軍。台灣房屋集團趨勢中心提供
台中捷運通車兩週年，北屯總站均價上漲46.4%，勇奪漲幅冠軍。台灣房屋集團趨勢中心提供

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