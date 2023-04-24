快訊

他驚這台Gogoro電動車塞6電池「馬力十足」！網曝真實原因解惑

整形、治禿頭就去土耳其？土國如何變成醫美旅遊聖地

PLG／合作13年御用按摩師是密醫？林書豪回應了

全聯小時達「MUJI無印良品」上線 Uber Eats

經濟日報／ 記者楊文琪／台北即時報導
Uber Eats公布攜手全聯小時達首度上架MUJI無印良品系列精選近200項熱銷品項，使消費者能夠更方便快速地購買日系質感小物。Uber Eats提供
Uber Eats公布攜手全聯小時達首度上架MUJI無印良品系列精選近200項熱銷品項，使消費者能夠更方便快速地購買日系質感小物。Uber Eats提供

為滿足消費者對外送商品多樣化、即時性的需求，Uber Eats 持續與商家合作夥伴擴增商品的選擇與數量。今（24）日Uber Eats 公布攜手全聯小時達首度上架MUJI無印良品系列精選近200項熱銷品項，使消費者能夠更方便快速地購買日系質感小物。目前 Uber Eats 上共有18間全聯小時達門市提供MUJI無印良品專區，即日起至4月27日，輸入優惠序號【PXMUJI】且於App上特定全聯小時達門市中消費滿999元，並購買任一MUJI無印良品商品，可享單筆訂單九折優惠。

Uber Eats 平台數據顯示，全聯小時達的MUJI無印良品專區上線 Uber Eats 即熱賣，前三名熱賣品項為「無咖啡因茶-紅棗枸杞茶」、「梅粉味番薯脆片」及「可可風味夾心餅乾」，受消費者喜愛且方便食用；一至二人份、89元銅板價的「相撲鍋湯底」與「雪濃牛骨湯底」成為精省自炊新選擇；購買生鮮自煮之外，也可以補齊MUJI無印良品的長銷熱門文具如「不鏽鋼剪刀」與「植林木不易透色雙環筆記本（橫線）」，甚至是沐浴用品、肌膚保養品以及彩妝小物。此外，長髮女孩必入手的地毯清潔滾輪、網路熱議的縫隙清潔海綿等實用清潔用品，皆能透過 Uber Eats 隨點即送，輕鬆享受質感生活風格選物。

Uber Eats 除了致力於提供平台用戶豐富的商品選擇、即時滿足日常所需，也持續帶給消費者更精省的外送體驗。Uber One 會員方案提供 Uber Eats 外送訂單享無限次數滿額免外送費、外送訂單延遲補償等優惠，更享 Uber App 叫車享無限次且無最高限額的九五折乘車優惠、優先配對好評職業駕駛的雙平台會員禮遇。消費者可選擇月訂閱制120元，或年訂閱制1,200元（相當於每月只要100元），首次訂閱 Uber One 方案的會員還可享有首月30天免費試用。

Uber Eats上共有18間全聯小時達門市提供MUJI無印良品專區，透過Uber Eats隨點即送，輕鬆享受質感生活風格選物。Uber Eats提供
Uber Eats上共有18間全聯小時達門市提供MUJI無印良品專區，透過Uber Eats隨點即送，輕鬆享受質感生活風格選物。Uber Eats提供

Uber

延伸閱讀

無印良品也點得到 全聯小時達MUJI專區首上線Uber Eats

好人好報！乘客遺物件Uber司機趕往機場歸還 獲萬元小費答謝

Uber Eats 優市攜手配客嘉 推「循環外送袋」和「蔬福袋」

應該都點得到…Uber Eats與Gogoro合作！外送員購車有折扣且Gogoro Network用戶獨享優惠

相關新聞

他好奇有什麼國產貨品質「稱冠世界」？ 網讚原來不只台積電

台灣晶片代工、半導體技術品質稱冠全球，台積電3奈米、2奈米先進製程近年來獲得蘋果、英特爾大單，連處理器大廠超微新研發的Zen 6處理器（CPU）核心架構開發，日前也傳出要導入台積電的2奈米先進製程，紛紛讓國人封為「護國神山」。不過除了半導體產業以外，台灣還有什麼「國產貨品品質稱冠全球嗎」？

莊福文教基金會堅守承諾14年 讓近8萬名學童樂園圓夢

六福旅遊集團從2009年開始，堅守與孩子們的承諾邁入第14年，迄今已投入逾數千萬資源，邀請近80,000名的偏鄉弱勢孩童...

全聯小時達「MUJI無印良品」上線 Uber Eats

為滿足消費者對外送商品多樣化、即時性的需求，Uber Eats 持續與商家合作夥伴擴增商品的選擇與數量。今（24）日Ub...

「讓我們做您的腳！」台灣大車隊推公益專車 照顧大甲媽遶境香客

被外媒評為全球三大宗教盛事的大甲媽祖遶境活動已於4月21日晚間起駕，本次九天八夜的「2023大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動」共展...

萬人路跑愛地球 遠雄攜手《國家地理》為海洋永續而跑

遠雄集團長期關注環境議題，不僅以ESG為核心價值，更以永續發展為主要考量，與《國家地理》核心方向產生共鳴，雙方首度合作推...

第二屆TOYOTA GR FAN FESTIVAL 推出GR車主專屬體驗活動

賽車迷注意囉!去年第一屆GR Fan Festival」賽道體驗活動深獲粉絲好評、報名瞬間秒殺，今年和泰汽車預計在5月3...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦