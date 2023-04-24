全聯小時達「MUJI無印良品」上線 Uber Eats
為滿足消費者對外送商品多樣化、即時性的需求，Uber Eats 持續與商家合作夥伴擴增商品的選擇與數量。今（24）日Uber Eats 公布攜手全聯小時達首度上架MUJI無印良品系列精選近200項熱銷品項，使消費者能夠更方便快速地購買日系質感小物。目前 Uber Eats 上共有18間全聯小時達門市提供MUJI無印良品專區，即日起至4月27日，輸入優惠序號【PXMUJI】且於App上特定全聯小時達門市中消費滿999元，並購買任一MUJI無印良品商品，可享單筆訂單九折優惠。
Uber Eats 平台數據顯示，全聯小時達的MUJI無印良品專區上線 Uber Eats 即熱賣，前三名熱賣品項為「無咖啡因茶-紅棗枸杞茶」、「梅粉味番薯脆片」及「可可風味夾心餅乾」，受消費者喜愛且方便食用；一至二人份、89元銅板價的「相撲鍋湯底」與「雪濃牛骨湯底」成為精省自炊新選擇；購買生鮮自煮之外，也可以補齊MUJI無印良品的長銷熱門文具如「不鏽鋼剪刀」與「植林木不易透色雙環筆記本（橫線）」，甚至是沐浴用品、肌膚保養品以及彩妝小物。此外，長髮女孩必入手的地毯清潔滾輪、網路熱議的縫隙清潔海綿等實用清潔用品，皆能透過 Uber Eats 隨點即送，輕鬆享受質感生活風格選物。
Uber Eats 除了致力於提供平台用戶豐富的商品選擇、即時滿足日常所需，也持續帶給消費者更精省的外送體驗。Uber One 會員方案提供 Uber Eats 外送訂單享無限次數滿額免外送費、外送訂單延遲補償等優惠，更享 Uber App 叫車享無限次且無最高限額的九五折乘車優惠、優先配對好評職業駕駛的雙平台會員禮遇。消費者可選擇月訂閱制120元，或年訂閱制1,200元（相當於每月只要100元），首次訂閱 Uber One 方案的會員還可享有首月30天免費試用。
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